Agnieszka Kotońska to polska celebrytka, która szerszej publiczności dała się poznać jako uczestniczka polskiej edycji programu „Gogglebox. Przed telewizorem”. Dla swoich fanów jest szczególnie inspirująca dzięki swojej ogromnej metamorfozie. Ostatnio zdecydowała się opublikować swoje stare zdjęcia, które pokazują, jak spektakularną przemianę przeszła. Fani nie kryją zachwytu.

Agnieszka Kotońska pokazała swoje zdjęcia sprzed lat. Tak wyglądała przed metamorfozą

Agnieszka Kotońska w jednym ze swoich ostatnich wpisów ujawniła fanom, że kiedyś ważyła 106 kilogramów. Był to dla niej trudny okres w życiu, w którym w końcu zdecydowała, że nadeszła pora na zmiany. Pokazała wtedy fanom jedno ze swoich starych zdjęć, dodając, że właśnie od tego momentu wszystko się zaczęło. Celebrytka schudła łącznie około 40 kilogramów, co robi naprawdę ogromne wrażenie na jej obserwatorach.

Teraz postanowiła swoją postawą zainspirować innych do działania. Oprócz zdjęć z okresu, kiedy ważyła znacznie więcej, napisała również poruszający wpis, wspominając, ile wysiłku kosztowało ją rozpoczęcie zdrowszego stylu życia.

Zaczynałam na kocu, w domu — ze łzami w oczach, bez siły, bez wiary, czasem tylko z jedną myślą w głowie: „ k***a nie dam rady”. Ćwiczyłam po cichu, wstydząc się własnych słabości, machając nogami przed telewizorem i próbując przekonać samą siebie, że jeszcze kiedyś będę silniejsza niż moje zwątpienie. Upadałam wiele razy. Ale za każdym razem wstawałam - czasem powoli, czasem na kolanach, lecz zawsze do przodu. napisała pod zdjęciami.

Wpis Agnieszki Kotońskiej zrobił ogromne wrażenie na internautach. Na dodanych zdjęciach trudno rozpoznać dawną wersję celebrytki. W dalszej części wpisu Kotońska wyznała, że do dziś pamięta swój pierwszy medal na 5 kilometrów. Zaznaczyła, że wystarczy zacząć, aby spełnić swój cel.

Z czasem przyszedł pierwszy krok na siłownię, pierwsze kilometry biegu, pierwsze krople potu, które zamiast wstydu zaczęły dawać dumę. A potem wydarzyło się coś, co dla innych mogło być małe — dla mnie było jak zdobycie Mount Everestu: pierwszy medal na 5 km. (...) Dziś wiem jedno — wszystko zaczyna się w nas. W decyzji, w pierwszym niepewnym kroku, w tym jednym momencie, kiedy mimo strachu postanawiasz spróbować jeszcze raz. I nagle okazuje się, że możesz więcej, niż kiedykolwiek wierzyłaś.Bo zwycięstwo nie zaczyna się na mecie. Zaczyna się w chwili, gdy przestajesz się poddawać. dodała na koniec.

Kotońska jak Rozenek? To nagranie rozgrzało sieć

Sporym zainteresowaniem wśród widzów cieszyło się również jedno z niedawnych nagrań opublikowanych przez Agnieszkę Kotońską. Choć nagranie miało skupiać się na jej podejściu do mody, internauci od razu dostrzegli ogromne podobieństwo do jednej z najpopularniejszych gwiazd show-biznesu - Małgorzaty Rozenek.

Celebrytka wyglądała na nim łudząco podobnie do znanej gwiazdy TVN, co w sieci wywołało istne poruszenie. Sama Kotońska nie odebrała tego jednak negatywnie. Uznała, że jest to dla niej prawdziwy komplement. Dodała nawet, że uważa celebrytkę za piękną kobietę, którą obdarza sporą sympatią.

Dziękuję za komplement. A akurat Małgorzata Rozenek jest piękną kobietą i bardzo ją lubię, więc porównanie jak najbardziej na plus. odpisała wówczas internautom na Instagramie.

Relacja Agnieszki Kotońskiej, fot. Instargam@agnieszkakotonska

