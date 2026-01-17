Agnieszka Kotońska, znana z programu „Gogglebox. Przed telewizorem”, znowu przyciągnęła spojrzenia. Celebrytka pojawiła się na wyjątkowym spotkaniu z fanami programu, prezentując niezwykle ekstrawagancką stylizację. Jej krótka futrzana kurtka i gigantyczna futrzana czapa zdominowały cały look. W towarzystwie męża, uśmiechnięta i pełna energii, chętnie pozowała do zdjęć i rozdawała autografy. Zobaczcie, co wydarzyło się potem!

Nietypowa stylizacja Agnieszki Kotońskiej

Agnieszka Kotońska obecnie zachwyca formą i energią. Jej przemiana, zarówno fizyczna, jak i psychiczna, sprawiła, że zyskała nowe życie. Fani podziwiają ją za determinację, szczerość i autentyczność, a liczne komentarze w mediach społecznościowych potwierdzają, że Kotońska stała się inspiracją dla wielu kobiet. Ostatnio Agnieszka kotońska razem z męzem Arturem pojawili się na spotkaniu z gwiazdami "Googlebox. Przed telewizorem" i dumnie reprezentowali program.

Celebrytka zwróciła uwagę swoim zimowym zestawem z futrzanymi elementami w roli głównej. Stylizacja Agnieszki Kotońskiej to połączenie wyrazistości i oryginalności, a krótkie futerko, dopasowane spodnie, śniegowce, mocny makijaż oraz długie włosy stworzyły efektowną całość. Styl gwiazdy TTV wywołał niemałe poruszenie wśród jej fanów, i trzeba przyznać, że cedlebrytka pozwala sobie na coraz odważniejsze modowe wybory.

Agnieszka Kotońska w romantycznym geście z mężem

Nieoczekiwanie dla wszystkich Agnieszka Kotońska nie tylko chętnie pozowała z mężem, Arturem, ale nie szczędzili sobie też czułości. W tej wyjątkowo zimowej aurze oboje podgrzali atmosferę gorącym pocałunkiem. Takich scen pary nie było już dawno, choć Agnieszka Kotońska nie ukrywa, że mimo upływu lat nadal jest zakochana w swoim mężu. Zobaczcie te gorące kadry!

