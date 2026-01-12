Agnieszka Kotońska, znana z programu „Gogglebox. Przed telewizorem”, pochodząca z Chodzieży, zszokowała fanów swoją szczerością. Celebrytka ujawniła, że w pewnym momencie swojego życia ważyła 106 kilogramów. To właśnie wtedy powstało zdjęcie, które - jak sama podkreśla - zapoczątkowało jej spektakularną metamorfozę.

Za pośrednictwem Instagrama Agnieszka Kotońska odpowiedziała na pytania obserwatorów, a jednym z najczęściej poruszanych tematów była jej przemiana. Kotońska zdecydowała się pokazać zdjęcie sprzed lat, na którym waga wskazywała 106 kilogramów. Dodała, że to ujęcie stało się punktem zwrotnym w jej życiu.

Jak wyglądała Agnieszka Kotońska, ważąc 106 kilogramów?

Opublikowane przez Kotońską archiwalne zdjęcie szybko obiegło internet. Fotografia ukazuje Agnieszkę z "Gogglebox" z czasów, gdy zmagała się z nadmierną wagą. Kotońska nie ukrywa, że był to dla niej trudny etap, jednak to właśnie ten moment zmotywował ją do zmiany.

Najwięcej ważyłam 106 kg. Foto na pamiątkę i od tego zdjęcia wszystko się zaczęło napisała Kotońska na swoim profilu.

Metamorfoza Agnieszki Kotońskiej

Droga Agnieszki Kotońskiej do obecnej formy była pełna wyzwań. Pochodząca z Chodzieży gwiazda "Gogglebox" przeszła ogromną metamorfozę. Zmiana nie dotyczyła tylko sylwetki - Agnieszka Kotońska otwarcie mówi o swojej pracy nad sobą, zarówno fizycznej, jak i mentalnej. W rozmowach z fanami wielokrotnie podkreślała, że telewizja otworzyła ją na zmiany. Dzięki rozpoznawalności zyskała motywację do działania i zaczęła dbać o siebie jak nigdy wcześniej.

Poza utratą aż 40 kilogramów, Agnieszka Kotońska zdecydowała się również na zabiegi medycyny estetycznej. W ubiegłym roku przeszła plastykę powiek, o której otwarcie opowiadała w mediach. To jednak nie koniec zmian, zdecydowała się również na operację powiększania piersi, co było jej wielkim marzeniem.

Te kroki były dla niej nie tylko sposobem na poprawę wyglądu, ale także na wzmocnienie pewności siebie. Jak sama przyznaje, dziś czuje się bardziej kobieca i spełniona. Agnieszka Kotońska z jednej strony jest inspiracją dla kobiet, które podobnie jak ona kiedyś, marzą o przemianie lub są już w jej trakcie, ale z drugiej strony musi mierzyć się z dużym hejtem ze strony tych, którzy pozwalają sobie na bezlitosną ocenę jej wyglądu.

