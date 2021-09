Agnieszka Kaczorowska zachwala wakacje z dziećmi. "Emilka ma 2 lata i odbyła 4 podróże za granicę"

Agnieszka Kaczorowska od prawie dwóch miesięcy spełnia się w roli mamy. Gwiazda serialu "Klan" i jej mąż Maciej Pela zostali rodzicami dokładnie 26 lipca. Na świecie pojawiło się wówczas pierwsze dziecko pary, córeczka Emilka. Okazuje się, że kilka tygodni po porodzie szczęśliwi rodzice zabrali swoją pociechę w podróż do Włoch, żeby razem świętować ich pierwszą rocznicę ślubu. Dumna mama pokazała w sieci zdjęcia z wycieczki, a pod jednym z nich rozpętała się prawdziwa burza. Internauci zaczęli ostro krytykować Agnieszkę Kaczorowską. Za co? Agnieszka Kaczorowska odpowiada za zaczepki internautów Okazuje się, że część internautów skrytykowała młodą mamę za... buty, które miała na zdjęciu oraz za sposób ubierania i noszenia swojej córeczki! Pod fotką Agnieszki Kaczorowskiej z małą Emilką pojawiły się uszczypliwe komentarze. Jak tu nie być szczęśliwym, mając córkę przy sercu, kochającego męża u boku, a przed sobą takie cuda natury ? 😍😍😍 #takiponiedzialek #noszebokocham - napisała Agnieszka Kaczorowska. Agnieszka z pewnością nie spodziewała się, że jej zdjęcie z krótkiego spaceru wywoła takie zamieszanie w sieci. Zobaczcie, co pisali internauci! - Polecam zasięgnąć porady jak się nosi dziecko w chuscie. Jaka tondziecko ma.pozycje ? Wygięte.i kręgosłup A jakbyś się przewróciła? A pajacyk ? Mówie tu o nóżkach . To Nie jest hejt ale jak widzę te zdjęcia to żal batdzo córeczki. - Wszystko bardzo pięknie, ale wędrówka terenie górskim w klapeczkach z niemowlakiem zdecydowanie to niebezpieczny wybór. - No to teraz hop na Giewont. Klapki już Pani ma :D- komentowali internauci. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela zareagowali na krytyczne uwagi internautów. ...