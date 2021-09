Agnieszka Kaczorowska zabrała córki na wakacje: "mieliśmy kilka trudnych momentów"

Poród Agnieszki Kaczorowskiej-Peli zbliża się wielkimi krokami. Aktorka i tancerka tym razem nie spieszy się z pakowaniem torby do szpitala. Jest już doświadczoną matką, dlatego nie panikuje. Dwa lata temu na tym etapie, to torbę do szpitala miałam zapiętą na ostatni guzik, ciuszki wyprane i wyprasowane, wszystkie elementy wyprawki gotowe i oczekujące…😂 Nawet fotelik już jeździł w aucie! 😂 Dziś mam obok siebie wariującą dwulatkę i… wszystko w powijakach.😂 Także Gabi, nie spiesz się , bo my tu parę rzeczy jeszcze musimy ogarnąć.💪🏻💪🏻💪🏻 ” - pisała ostatnio na Instagramie. A na kiedy ma wyznaczony termin porodu? Kiedy usłyszymy, że Agnieszka Kaczorowska urodziła swoją drugą córeczkę? Zobaczcie, co powiedziała nam sama aktorka. Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska gotowa na narodziny drugiej córki. "Próba generalna przed porodem" Na kiedy Agnieszka Kaczorowska-Pela ma wyznaczony termin porodu? Termin narodzin drugiej córki ma wyznaczony na przełom lipca i sierpnia. Co ciekawe, jej pierwszą córkę Emilkę Agnieszka Kaczorowska urodziła 26 lipca dwa lata temu . Dziewczynki będą więc miały w podobnym terminie urodziny. Sama Agnieszka Kaczorowska uważa, że jej drugie dziecko przyjdzie na świat na początku sierpnia. Coś mi się wydaje, że Gabrysia przyjdzie jednak na świat trochę później, czyli na początku sierpnia. Bo tak już jest w naszej rodzinie: ja, moja mama i siostra rodziłyśmy dzieci po wyznaczonym przez ginekologa terminie ” - powiedziała Kaczorowska Party.pl. Kaczorowska twierdzi, że szykowanie wyprawki przy drugim dziecku jest znacznie łatwiejsze. Razem z mężem Maciejem Pelą właśnie kończą też urządzać pokoik dla Gabrysi. Przyklejają obrazki na...