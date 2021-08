Agnieszka Kaczorowska ostro odpowiada internautom: "Tu jest MOJA prawda"

Agnieszka Kaczorowska odpowiada na krytyczne uwagi internautów. Gwiazda "Klanu" ma już dość komentarzy, że to, co pokazuje jest nieprawdziwe!

Agnieszka Kaczorowska w swoim najnowszym wpisie na Instagramie odpowiedziała na zaczepki niektórych internautów. Gwiazda serialu "Klan" odniosła się do wiadomości, w których część osób zarzuca jej, że nie pokazuje prawdziwego życia. Agnieszka Kaczorowska w stanowczy sposób odpowiedziała na tego typu uwagi! Sprawdźcie, co napisała gwiazda.

Agnieszka Kaczorowska już od dzieciństwa jest związana z show-biznesem. Aktorka miała zaledwie kilka lat, kiedy dołączyła do obsady serialu "Klan". Gwiazda TVP zdobyła sympatię widzów i ogromną popularność. Dziś na Instagramie obserwuje ją ponad 400 tysięcy internautów.

Agnieszka Kaczorowska na swoim profilu na Instagramie co jakiś czas dzieli się swoimi przemyśleniami, które często wywołują ogromne poruszenie w sieci. Tak było kiedy m.in. opublikowała wpis o "modzie na brzydotę".

Agnieszka Kaczorowska za pośrednictwem mediów społecznościowych zdradza również, jak wygląda jej życie prywatne. Niestety, co jakiś czas w komentarzach pojawiają się opinie, że to, co pokazuje jest nieprawdziwe. Teraz gwiazda serialu "Klan" postanowiła odpowiedzieć na te zarzuty!

Jaka jest prawda?🤔

Czasem ktoś TU napisze 👉🏻 „ale przecież to nieprawdziwe”… Hmmm…🤔

A czy jest jedna prawda❓

Każdy z nas ma inne życie. Mamy inne poglądy. Inną sytuację życiową. Inaczej się w życiu organizujemy. Mamy inne wartości, inne cele i marzenia.

Dzielimy się tym fragmentem swojego życia, którym chcemy i swoją prawdę w tym podajemy.🙏- zaczyna swój wpis. (...) Tu jest MOJA prawda, a raczej jej część… bo jak każdy wybieram co chcę Wam pokazać i o czym powiedzieć.

Jeśli odnajdujesz w tym inspirację, coś dobrego dla siebie lub zwyczajnie się uśmiechniesz… bardzo mnie to cieszy.😉- dodała.



Fani aktorki byli zachwyceni jej najnowszym wpisem, ale pojawiły się również krytyczne głosy.

- Pokazujesz wszystko w samych superlatywach np macierzyństwo, kobiety które Cię obserwują mogą mieć mega kompleksy że ich życie tak nie wygląda.... Zawsze masz na wszystko czas zawsze jesteś wypoczęta tak jakbyś nie potrzebowala pomocy od osób bliskich.... O to tutaj chodzi i dlatego jesteś krytykowana przez inne influencerki... Ja osobiście lubię Twoje storki itp ale fakt prawdy do końca nie pokazujesz- napisała jedna z internautek.

Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała!

a może to po prostu moja prawda? ☺️ Może postrzegam macierzyństwo w samych superlatywach mimo wyzwań, które ze sobą niesie? Może po prostu jestem częściej wypoczęta niż rzadziej? Może gdy jestem zmęczona to odpoczywam, a nie nagrywam IS (bo decyduję pokazywać tylko cześć swojej prawdy☺️)? Potrzebuję pomocy bliskich i moim największym wsparciem jest mój mąż, o czym często tu mówię. Taka jest moja prawda i jak napisałam w poście, czyjaś może być inna, dlatego moja jest taka „nieprawdziwa”.☺️- napisała gwiazda.

