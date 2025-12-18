Życie prywatne Agnieszki Kaczorowskiej od lat przykuwa uwagę mediów oraz fanów. Ostatnio jednak wszyscy z jeszcze większą uwagą przyglądają się jej poczynaniom - wszystko ze względu na to, że kilka miesięcy temu świat dowiedział się o jej związku z Marcinem Rogacewiczem.

Jak wiadomo, tacnerka jest też mamą dwóch córeczek, które są owocem jej poprzedniego związku z Maciejem Pelą. A czy Agnieszka Kaczorowska jest gotowa na kolejny krok i chciałaby mieć jeszcze dziecko z nowym partnerem? Między innymi właśnie na to pytanie odpowiedziała w programie "Call me mommy".

Agnieszka Kaczorowska o macierzyństwie

Na początku rozmowy z Agatą Reszko-Boguszewską, Agnieszka Kaczorowska wyznała, jak ze swojej perspektywy patrzy na macierzyństwo.

Trudne i piękne jednocześnie. Nigdy nie powiem złego słowa o macierzyństwie, choć momentami było mi bardzo trudno, ale ja uważam, że to jest najpiękniejsza droga, jaką kobieta w ogóle może przejść. Ja wiem, że nie dla każdego i zgoda i pełna tolerancja. Nie powinno się w ogóle nikogo zmuszać do macierzyństwa, ale ja to czuję tak, że to jest po prostu coś najpiękniejszego, co mnie mogło w życiu spotkać pomimo trudności. - przyznała tancerka

Agnieszka Kaczorowska o relacji córeczek z Marcinem Rogacewiczem

W tej samej rozmowie padło też poruszające wyznanie na temat relacji jej nowego partnera, Marcina Rogacewicz z jej pociechami. Jak się okazało, aktor bardzo szybko skradł serca dziewczynek.

Bardzo. Jest opiekuńczy, jest bardzo inteligentny, jest bardzo troskliwy. Jest no właśnie piękny wewnętrznie i zewnętrznie i jest bardzo silny też. - wyznała

Agnieszka Kaczorowska rozpływa się nad Marcinem Rogacewiczem

Tancerka podkreśliła również, jak wiele daje jej relacja z nowym partnerem. Jak przyznała, ona sama ma w sobie "dużo męskiej energii", a dzięki Marcinowi Rogacewiczowi odkrywa swoją kobiecość na nowo.

(...) Marcin uczy mnie tego. ,,Ej, ja ci wezmę torbę, ja ci otworzę drzwi do samochodu. Okej, dobra, ja poprowadzę. Dobra, ja zapłacę''. I to było dla mnie takie rozkokoszenie się w tej kobiecości to jest taka moja nowa, no nie wiem, czy już taka dobrze ogarnięta umiejętność, bo cały czas z tym pracuję, ale jednak coś nowego w moim życiu. (...) Daję się tak otulić, przytulić, i tak, żeby ktoś był nade mną silniejszy. (...) To jest bardzo mądry człowiek, który niesamowicie ma ogromną mądrość życiową po prostu. I potrafi mi to wszystko pokazać. - dodała tancerka

Czy Agnieszka Kaczorowska chciałaby mieć trzecie dziecko?

W programie padło też pytanie o to, czy Agnieszka Kaczorowska mogłaby być mamą trzeciego dziecka. Wówczas odpowiedziała, że tak, po czym wyjaśniła, czy zatem planuje powiększenie rodziny.

Ja kocham być mamą, ja niczego nie planuję, ja niczego nie oczekuję. (...) Pytasz mnie, czy mogłabym? Mogłabym, bo kocham być mamą. Czy planuję, nie planuję i nie wiem. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, czy chcę. Na ten moment jestem w takim momencie życia, że jestem skoncentrowana na moich dziewczynkach plus swojej pracy zawodowej. Co będzie w przyszłości? Nie wiem. - dodała Agnieszka Kaczorowska

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz/Fot. Anita Walczewska/East News

