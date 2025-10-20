Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, którzy razem występują w „Tańcu z Gwiazdami”, niedawno oficjalnie potwierdzili swój związek. Para nie kryje się już z uczuciami, a ich relacja staje się coraz bardziej widoczna również podczas emisji programu.

Ostatnio na widowni "Tańca z gwiazdami" obecna była sześcioletnia córka Agnieszki Kaczorowskiej – Emilka. Dziewczynka kibicowała mamie i z entuzjazmem komentowała jej występ. Podczas wywiadu wyszło też, jak pociechy tancerki zwracają się do jej obecnego partnera!

Córeczki Kaczorowskiej wspierają mamę w "Tańcu z gwiazdami"

Jak przyznała sama Agnieszka Kaczorowska w rozmowie ze "Światem Gwiazd", jej córki są pełne entuzjazmu wobec jej występów w „Tańcu z Gwiazdami”. Ostatnio starsza pociecha tancerki była nawet obecna na widowni i Kaczorowska zdradziła w wywiadzie, co Emilka powiedziała jej po odcinku. Przypomnijmy, że ostatnio Kaczorowska i Rogacewicz zatańczyli cha-chę, za którą otrzymali "4 dziesiątki" od jury.

Byłaś pierwsza. Mamo, byłaś pierwsza - przytoczyła słowa swojej pociechy Agnieszka Kaczorowska w rozmowie ze ,,Światem Gwiazd''

To jednak nie wszystko, bo Emilka powiedziała również mamie, że widzi ją w finale!

A jeszcze powiedziała coś tam o finale… Będziesz w finale mamo! - dodała tancerka

Takie wsparcie z pewnością jest dla Agnieszki Kaczorowskiej ogromną radością i dumą!

Tak córeczki Kaczorowskiej zwracają się do Marcina Rogacewicza

W tej samej rozmowie wyszło również na jaw, jak pociechy Agnieszki Kaczorowskiej nazywają jej obecnego partnera, Marcina Rogacewicza. Nieco zmieszana tancerka wyznała:

Wiesz co to jest wujek… Wujek. No dobra nie wchodźmy w szczegóły - skwitowała Kaczorowska

Wszystko wskazuje więc na to, że pociechy tancerki mają dobre relacje z jej obecnym partnerem.

