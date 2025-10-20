Agnieszka Kaczorowska ujawniła, jak jej pociechy zwracają się do Rogacewicza. Zaskoczenie?
Sześcioletnia Emilka, córka Agnieszki Kaczorowskiej, ostatnio była obecna na widowni programu „Taniec z Gwiazdami”. Podczas jednego z ostatnich wywiadów tancerka ujawniła, jak jej pociechy nazywają jej obecnego partnera, Marcina Rogacewicza.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, którzy razem występują w „Tańcu z Gwiazdami”, niedawno oficjalnie potwierdzili swój związek. Para nie kryje się już z uczuciami, a ich relacja staje się coraz bardziej widoczna również podczas emisji programu.
Ostatnio na widowni "Tańca z gwiazdami" obecna była sześcioletnia córka Agnieszki Kaczorowskiej – Emilka. Dziewczynka kibicowała mamie i z entuzjazmem komentowała jej występ. Podczas wywiadu wyszło też, jak pociechy tancerki zwracają się do jej obecnego partnera!
Córeczki Kaczorowskiej wspierają mamę w "Tańcu z gwiazdami"
Jak przyznała sama Agnieszka Kaczorowska w rozmowie ze "Światem Gwiazd", jej córki są pełne entuzjazmu wobec jej występów w „Tańcu z Gwiazdami”. Ostatnio starsza pociecha tancerki była nawet obecna na widowni i Kaczorowska zdradziła w wywiadzie, co Emilka powiedziała jej po odcinku. Przypomnijmy, że ostatnio Kaczorowska i Rogacewicz zatańczyli cha-chę, za którą otrzymali "4 dziesiątki" od jury.
Byłaś pierwsza. Mamo, byłaś pierwsza
To jednak nie wszystko, bo Emilka powiedziała również mamie, że widzi ją w finale!
A jeszcze powiedziała coś tam o finale… Będziesz w finale mamo!
Takie wsparcie z pewnością jest dla Agnieszki Kaczorowskiej ogromną radością i dumą!
Tak córeczki Kaczorowskiej zwracają się do Marcina Rogacewicza
W tej samej rozmowie wyszło również na jaw, jak pociechy Agnieszki Kaczorowskiej nazywają jej obecnego partnera, Marcina Rogacewicza. Nieco zmieszana tancerka wyznała:
Wiesz co to jest wujek… Wujek. No dobra nie wchodźmy w szczegóły
Wszystko wskazuje więc na to, że pociechy tancerki mają dobre relacje z jej obecnym partnerem.
