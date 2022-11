Agnieszka Kaczorowska odpowiada na zarzuty o "nierealnie wąskiej talii". Pokazała gorące zdjęcie!

Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się świetną figurą w seksownym bikini i zdradziła, czy stosuje specjalną dietę. Co i ile je, żeby zachować idealną sylwetkę? Gwiazda serialu "Klan" w swoim najnowszym wpisie na Instagramie, nie ukrywa, że nie lubi planować swojej diety i sztywno trzymać się jej zasad. Jak więc odżywia się Agnieszka Kaczorowska? Agnieszka Kaczorowska szczerze o diecie Agnieszka Kaczorowska została mamą ponad rok temu. Aktorka i tancerka szybko wróciła do formy sprzed ciąży i dziś zachwyca szczupłą i wysportowaną figurą. Jakiś czas temu Agnieszka Kaczorowska zestawiła swoje najnowsze zdjęcie z fotką z przeszłości i przyznała, że świetna figura to wcale nie jest efekt ostrych ćwiczeń i specjalnych diet. Teraz gwiazda "Klanu" postanowiła wrócić do tematu swojej figury i zdradziła, jaki ma stosunek do diet. Mnie się to słowo bardzo źle kojarzy, gdyż byłam w swoim życiu na tylu różnych dietach, że na samą myśl mnie wzdryga. Dla mnie to okropny, narzucony reżim i głowa, która 24 godziny na dobę koncentruje się na jedzeniu. Planowanie, liczenie i ciągle ocenianie swojego postępowania uważam, że nie wpływa pod żadnym względem pozytywnie na nasze samopoczucie.Nie sądzę też, aby jakakolwiek dieta była dla wszystkich. Każdy z nas jest innym człowiekiem pod każdym względem, to dlaczego niby na każdego ma pozytywnie zadziałać niejedzenie glutenu, nabiału czy mięsa?!- napisała Agnieszka Kaczorowska. W dalszej części wpisu Agnieszka Kaczorowska przyznała, że sama nie stusuje żadnej specjalnej diety. Uważam, że trzeba siebie obserwować i metodą prób i błędów dojść do tego co jeść, aby świetnie się czuć, mieć energię, być zdrowym i jeszcze do tego dobrze wyglądać. Przede wszystkim trzeba dać sobie wolność. Wolność i przestrzeń na to, że...