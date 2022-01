Agnieszka Kaczorowska szczerze o kompleksach. "Czułam się po prostu brzydka"

Dobrze znana widzom "Klanu" Agnieszka Kaczorowska ma za sobą rok pełen wrażeń. Aktorka zgromadziła mnóstwo fanów w mediach społecznościowych, którzy z wypiekami na twarzy śledzą jej prywatne życie. Tancerka często porusza na swoim Instagramie temat samoakceptacji oraz tego, jak w społeczeństwie postrzega się kobiety. Niektóre jej wpisy potrafiły podzielić internautów, a nawet wywołać oburzenie innych gwiazd polskiego show-biznesu.

Niedawno, z okazji wejścia w nowy rok, Agnieszka Kaczorowska postanowiła zrobić małe podsumowanie i rozliczyć się z przeszłością. Aktorka w gorzkich słowach opowiedziała o tym, jak wyglądała jej walka z kompleksami. Pokazała też zdjęcia z różnych etapów życia. Co przekazała?

Agnieszka Kaczorowska o samoakceptacji: "Przyszedł moment, że trzeba było stanąć oko w oko z samą sobą..."

Ubiegły rok wiele zmienił w życiu Agnieszki Kaczorowskiej. Aktorka znana z "Klanu" po raz drugi została mamą. Na swoim Instagramie chętnie opowiadała o tym, jak naprawdę wygląda rodzicielstwo. Malutka Gabrysia przyszła na świat pod koniec lipca. Wówczas tancerka "Tańca z gwiazdami" otrzymała masę gratulacji. Zdradziła też, że przez cały czas mogła liczyć na duże wsparcie ze strony męża, Macieja Peli.

Zobacz także: Te gwiazdy urodziły w 2021 roku! Kaczorowska, Halejcio, Przybysz, Sarsa, Mrozowska... GALERIA

Choć 2021 rok upłynął Agnieszce Kaczorowskiej pod znakiem wielu szczęśliwych momentów, aktorka w styczniowym podsumowaniu przyznała, że musiała stoczyć długą walkę, by móc cieszyć się życiem. Jak się okazało, tancerka przez długi czas miała duże problemy z samoakceptacją. W szczerym wpisie ujawniła, że wielokrotnie chciała płakać przez kompleksy. Na szczęście z biegiem lat artystka potrafiła sobie z nimi radzić.

O kompleksach. Są rzeczy, nad którymi wiem, że warto pracować i czuję chęć zmiany w różnych obszarach… Ale całe szczęście nie mam już kompleksów związanych z wyglądem. I nie piszę tego, żeby się przechwalać, czy coś komuś udowadniać… Piszę to, bo chcę Wam pokazać jaką przebyłam drogę, aby dziś móc to napisać - zaczęła.

Instagram / agakaczor

Z wpisu Agnieszki Kaczorowskiej wynika, że jej przeszłość była znacznie mniej kolorowa. Kompleksy aktorki dotyczyły przede wszystkim jej wyglądu. Tancerka przyznała, że choć osiągała znaczące sukcesy, nie potrafiła się nimi szczerze cieszyć. Zdradziła, że wszystko jednak siedziało w jej głowie i mylnych wyobrażeniach. Braku samoakceptacji nie przykrywały nawet złote medale.

Na drugim zdjęciu widzicie szczupłą dziewczynę, mistrzynię Polski i Świata. Miałam wtedy wszystko co, patrząc z zewnątrz, wykluczałoby kompleksy jak sukces, powodzenie w prawie każdym obszarze życia, wygląd, zgrabne ciało. Tylko, że kompleksy biorą się własnych wyobrażeń o tym co ja powinnam lub jak powinnam. I właśnie TO, co było w mojej, niepoukładanej głowie powodowało, że mimo złotych medali oraz sportowego ciała, nie czułam się szczęśliwa i spełniona - wyjaśniła.

Na trzecim zdjęciu widzicie młodą kobietę, która już zaczęła pracę nad poczuciem własnej wartości, ale głosy w otoczeniu były tak donośne, że dalej taplałam się w tym swoim błotku i szukałam przyczyny swoich kompleksów na zewnątrz. W tym okresie najgłośniej mówiłam, że chciałabym, aby wygląd nie miał żadnego znaczenia… bo czułam się po prostu brzydka - dodała.

agakaczor/Instagram

Wreszcie Agnieszka Kaczorowska postanowiła zmierzyć się z kompleksami. Z jej wpisu wynika, że po latach wyszła z tego starcia obronną ręką. Tancerka zaczęła skupiać się na własnych potrzebach i szczęściu, zamiast zadręczać się oczekiwaniami otoczenia. Podczas tego procesu jednak nie obyło się bez łez i bólu. To doświadczenie jednak najwyraźniej wiele jej dało.

Gdy ktoś mówił do mnie coś w stylu „nie jest źle, inni mają gorzej” lub „wiele kobiet ma tak samo” dawało mi to złudne pocieszenie, a serce wciąż krzyczało „NIE CHCĘ TAAAAK!”. Przyszedł moment, że trzeba było stanąć oko w oko z samą sobą, choć przyznanie się do wielu rzeczy powodowało ból i łzy. (...) Ja to nazywam właśnie wyjściem z błotka (tak wiem, to moje błotko stało się już „kultowe”). Ale tylko po wyjściu możesz się umyć, oczyścić i zacząć nowe życie. Szczęśliwe życie - stwierdziła.

Na koniec Agnieszka Kaczorowska podkreśliła, że w dzisiejszych czasach jej fani powinni kierować się przede wszystkim serdecznością i życzliwością. Dodała też, że nie przejmuje się tym, co plotkarskie portale piszą na jej temat, ponieważ zdążyła się już na to uodpornić. Tancerka nadal wraca do przeszłości, by wyciągać kolejne wnioski i nie popełniać tych samych błędów.

Instagram /@agakaczor

Agnieszka Kaczorowska wywołała podzieliła Polskę wpisem o "modzie na brzydotę"

W ubiegłym roku Agnieszka Kaczorowska mocno podzieliła internautów, pisząc o "modzie na brzydotę". Aktorka początkowo nie podejrzewała, że jej post wywoła aż taką burzę w mediach społecznościowych. Do dyskusji włączyli się nie tylko fani, ale również inne gwiazdy. Część z nich mocno skrytykowała uczestniczkę "Tańca z gwiazdami" za jej wypowiedź.

@maciek.pela, Instagram

Bez wątpienia było to jedno z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń 2021 roku. Co na to Agnieszka Kaczorowska? Stwierdziła, że niektórzy źle zrozumieli jej wpis, czytając bez zrozumienia. Tancerka nadal co jakiś czas bywa krytykowana przez internautów, którzy zarzucają jej, że jest za bardzo zakochana w sobie. Aktorka natomiast podkreśla za każdym razem, że - podobnie jak każda kobieta - ma prawo czuć się wyjątkowa.

Podobał Wam się wpis Agnieszki Kaczorowskiej? Uważacie, że takie treści są potrzebne w mediach społecznościowych?

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska pokazała płaski brzuch po porodzie. Fanka: "Sylwetka do pozazdroszczenia"