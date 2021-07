Agnieszka Kaczorowska na wideo sprzed lat! Czy chciałaby, żeby to samo robiły jej córki?

Fani z niecierpliwością oczekują na wiadomość, że Agnieszka Kaczorowska-Pela urodziła. Tymczasem aktorka i tancerka, w oczekiwaniu na narodziny drugiego dziecka, ciągle jest aktywna w sieci. Właśnie pokazała na swoich profilach w mediach społecznościowych wideo sprzed lat. Jak napisała to hit, którego nikt nie znajdzie w Internecie. Widzimy na nim jak mała Agnieszka Kaczorowska tańczy podczas zawodów. I, trzeba przyznać, że robi to świetnie. Obserwujący gwiazdę na Instagramie są zachwyceni wideo, pytają też czy córeczki Agnieszki Kaczorowskiej - 2-letnia niemal Emilka i oczekiwana niebawem Gabrysia pójdą w jej ślady. Co odpowiedziała? Zobaczcie wpis Kaczorowskiej. Chyba nie wszystkie komentarze przypadły jej do gustu.

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska szykuje pokój dla drugiego dziecka! Dekoracje robią wrażenie: "Będzie dziko"

Agnieszka Kaczorowska kiedyś, pokazała wideo ze sobą w wieku 9-10 lat. Jak wyglądała?

To już ostatnie tygodnie ciąży gwiazdy. Niemal równo dwa lata temu - 26 lipca Agnieszka Kaczorowska urodziła swoją pierwszą córkę - Emilkę. Teraz oczekuje na drugą, i zgodnie z tym, co sama powiedziała Party.pl termin porodu Gabrysi to przełom lipca i sierpnia.

Na razie Agnieszka, wraz z mężem Maciejem Pelą i córeczką Emilką, celebruje końcówkę ciąży. W nastroju jest chyba nostalgicznym, o czym świadczy wideo sprzed lat, które pokazała. Jak sama zapowiedziała filmik to hit!

W związku z tym, że za kilka dni są moje urodziny, to trochę zebrało mi się na wspominki i nawet udało mi się w ferworze przygotowań do porodu, zgrać stare VHSy i obejrzeć moje taneczne video.📹- pisze.

Wideo powstało, gdy miała 9 lub 10 lat, podczas zawodów, w których brała udział ze swoim ówczesnym tanecznym partnerem, Karolem. Polacy znali ją już wówczas z telewizji - jako Bożenkę, jedną z bohaterek popularnego serialu "Klan".

Dla tych którzy nie wiedzą, to przygodę z tańcem zaczęłam mając 6 lat, a na tym filmiku mam jakieś 9-10. To była totalna radość z tańca!💃🏼 Odnosiliśmy pierwsze sukcesy, a to motywowało do dalszej pracy, aż stało się to moją prawdziwą pasją…i praktycznie całym życiem. ❤️ Dziś poza całą listą rzeczy, które dał mi taniec, na pierwszym miejscu zapisuję SIŁĘ CHARAKTERU.

Już wcześniej w wywiadach Kaczorowska mówiła o swoim niełatwym dzieciństwie i ogromie pracy, którą musiała wykonać. Pieniądze za grę w serialu pomagały realizować jej wielką pasję - taniec. We wszystkim oczywiście wspierała ją mama. I do niej nawiązała w najnowszym wpisie.

Mamo, dziękuję, że mogłam się realizować i że każdy trudny moment na sportowej drodze stał się wspaniałą lekcją. To głównie dzięki Tobie.❤️- napisała. I dodała: - Mam nadzieję, że zawsze będę taką wspierającą mamą w pasjach moich córek… 🙏

Post Agnieszki Kaczorowskiej wywołał mnóstwo reakcji jej obserwatorek w mediach społecznościowych. Poza zachwytami pojawiły się pytania, m.in. czy zamierza jeszcze wrócić na taneczne parkiety.

Widać, że taniec od początku był Pani pasją, ale z pewnością idzie za tym talent i ciężka praca. Mam nadzieję, że zobaczymy Panią jeszcze kiedyś na parkiecie.❤️❤️❤️- napisała jedna z obserwatorek.

oj tak…💪🏻❤️ Na sportowym to na pewno nie…😉- odpowiedziała. - sportowo tańczyłam do 20 roku życia… zgodnie z moimi wartościami i innymi marzeniami zdecydowałam, że wystarczy😌 Potem jeszcze tańczyłam kilka lat w #TzG … a co przyniesie przyszłość tego nie wie nikt😌😉 Póki co czasem bujam się z brzuszkiem - dodała Kaczorowska.

Agnieszkę Kaczorowską zapytano również, czy córeczki pójdą kiedyś w jej ślady? Gwiazda zauważyła, że równie dobrze mogą pójść w ślady taty - Macieja Peli, który jest przecież instruktorem tańca.

Instagram/agakaczor/

Agnieszce nie spodobał się jednak jeden z komentarzy, który zdawał się nawiązywać do burzy po wpisie tancerki o „modzie na brzydotę”, który wywołał mnóstwo kontrowersji

Najważniejsze że walory estetyczne zachowane💜 - napisała jedna z obserwatorek.

Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała zaczepnie:

rozumiem, że dla Pani walory estetyczne nie mają znaczenia? 🤔 Wykonując swoją pracę stara się Pani zrobić jak najgorzej, jak najmniej dokładnie, jak najbrzydziej?

Jednak komentująca uspokoiła nastroje:

Agnieszko stwierdziłam tylko fakt. Zarówno Pani jak i ja dbamy o estetykę ponad wszystko.

A Wam jak podoba się wideo z Agnieszką? Pamiętacie jak Kaczorowska wyglądała kiedyś w serialu "Klan"?

ONS

Pierwszą córkę Agnieszka Kaczorowska urodziła 26 lipca 2019 roku, sama obchodzi urodziny 16 lipca. Jeśli więc druga córeczka urodzi się jeszcze w lipcu wszystkie panie Pela będą mogły świętować urodziny w podobnym czasie.