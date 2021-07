Agnieszka Kaczorowska pokazała ciążowe zdjęcie, ale fani patrzą tylko na jeden szczegół! 

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela obchodzili pierwsze Walentynki w powiększonym składzie. Od niedawna ich największa miłość ma na imię Emilka. Aktorka pochwaliła się rozczulającym nagraniem z córeczką i przy okazji zdradziła, że... ich rodzina spokojnie może się powiększać! Czy Agnieszka i Maciej planują kolejne dziecko? Zobacz także: Zobacz, jak mieszka Agnieszka Kaczorowska! Mamy sporo zdjęć z jej nowego domu! Agnieszka Kaczorowska z córką Emilką Agnieszka Kaczorowska z okazji Walentynek pokazała urocze nagranie z córeczką. Aktorka tańczy, trzymając w ramionach Emilkę, do piosenki "Isn't she lovely" Steviego Wondera. Isn’t she lovely made from love? ❤️Życzymy Wam całą rodzinką, aby Wasze życie było wypełnione miłością i pasją. ❤️ A u nas takie walentynkowe tańce...🥰 Przy okazji zaprezentowała nowy salon. Warto zwrócić uwagę na komentarz aktorki: Tak wiem, że jeszcze mamy puste półki... myślimy jeszcze jak zaaranżować tę ścianę.🙈 Ale kanapę mamy wymarzoną, wypasioną i możemy mieć jeszcze dwójkę dzieci i wszyscy się na niej śmiało rozłożymy.💪🏻❤️ - napisała na Instagramie Myślicie, że Agnieszka i Maciej zdecydują się na kolejne dziecko? Agnieszka i Maciej niedawno przeprowadzili się do nowego domu, który jest spełnieniem ich marzeń. Aktorka na swoim Instagramie od czasu do czasu relacjonuje jak wyglądają postępy remontowe, dzięki czemu jej odbiorcy mogą się zainspirować jej gustem. Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska pokazała, jak wygląda jej nowy dom! Spójrzcie tylko na to zdjęcie! Ten uroczy taniec Agnieszki Kaczorowskiej z Emilką zachwyca! Wyświetl ten post na...