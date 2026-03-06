Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz niemalże codziennie przekazują swoim fanom informacje o tym, jak wyglądają ich dni. Jak się okazało, w czasie pełnym pracy zarówno nad spektaklem, jak i wykańczaniem domu, para musiała poradzić sobie z niespodziewanymi okolicznościami. Tancerka wyjawiła wszystko w wideo opublikowanym późnym wieczorem.

Agnieszka Kaczorowska szczerze o trudnych przeżyciach

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wiodą wspólne życie zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Jak można zobaczyć na profilach społecznościowych obojga, są w trakcie przeprowadzki do domu o wartości 1,5 miliona złotych. Oprócz tego, w duecie bardzo intensywnie pracują też nad spektaklem tanecznym, którego premiera ma odbyć się niebawem. Teraz Agnieszka przekazała wieści o trudnościach, jakie ich spotkały. W wideo udostępnionym wieczorem aktorka powiedziała:

Jesteśmy po bardzo, bardzo długim dniu. Dopinamy nasze '7' (tytuł spektaklu przyp. red.). (...) Ale żyjąc na kartonach, w totalnym chaosie różnych spraw, z wieloma perturbacjami po drodze, ten tydzień to już w ogóle jest jakiś armagedon. Dużo się dzieje. Od takich bardzo przyziemnych rzeczy jak flak i na szybko auto zastępcze, po dużo większe, o których nie będę tu opowiadać. Ale wiecie co? Nagrywam się, bo z tego jest jedna konkluzja, jeden wniosek. Mam nadzieję jedna taka myśl, z którą bardzo chcę Was tu zostawić.

Zgodnie z zapowiedzią Kaczorowska podzieliła się z fanami głębokim przemyśleniem, a także ogłosiła radosną nowinę razem z Marcinem Rogacewiczem.

Radosne wieści od Kaczorowskiej i Rogacewicza

W kolejnej części wypowiedzi Kaczorowska podzieliła się swoim spojrzeniem na małe przeciwności losu, z którymi wszyscy musimy sobie radzić.

I to wszystkie trudne rzeczy na drodze do spełnienia swojego marzenia to są takie sprawdziany małe, sprawdzian determinacji, sprawdzian motywacji, dyscypliny, wytrwałości. Ale jeżeli się chce to marzenie bardzo spełnić, no to w rezultacie wszystko jest w naszych rękach przekazała Agnieszka.

Przemowę Agnieszka i Marcin zakończyli jednak podzieleniem się swoim szczęściem związanym z ukończeniem pracy nad spektaklem będącym spełnieniem ich marzeń.

Mamy '7'. Zrobiliśmy to. Zrobiliśmy. Jutro próba generalna. W sobotę pierwsi widzowie. W poniedziałek premiera. Piękny czas za nami wyznali.

Jesteście ciekawi spektaklu Agnieszki i Marcina?

