Agnieszka Kaczorowska pokazała zdjęcie brzucha po dwóch porodach! 

Agnieszka Kaczorowska-Pela zdecydowała się na powrót do pracy! Była tancerka na koniec lipca po raz drugi została mamą i z dużym wyprzedzeniem przygotowywała się do tego faktu, relacjonując w mediach społecznościowych zakup wyprawki czy prezentując gotowy pokój dla małej Gabrysi. Teraz dziewczynka ma zaledwie dwa miesiące, a Agnieszka Kaczorowska wróciła już do obowiązków zawodowych i wygląda na to, że wzięła przykład z Idy Nowakowskiej. O co chodzi? Agnieszka Kaczorowska wróciła do pracy i zabiera córkę na plan serialu "Klan"! Agnieszka Kaczorowska zdecydowała, że nie będzie pokazywać w mediach społecznościowych twarzy swoich córek, ale nie oznacza to, że dziewczynki nie pojawiają się na Instagramie słynnej mamy. Aktorka uwielbia publikować ich rodzinne zdjęcia i wielokrotnie podkreśla, że ma nadzieję, że w przyszłości jej córeczki będą się świetnie dogadywały: mam ogromną nadzieję, że TEAM #EmiiGabi, to będzie prawdziwa siostrzana moc - pisała była tancerka pod koniec maja na Instagramie. Teraz gwiazda serialu "Klan" opublikowała relację z planu serialu i tym samym zdradziła, że wróciła już do obowiązków zawodowych. Agnieszka Kaczorowska w przerwie pokazała, jak karmi córeczkę, a podczas zdjęć inni aktorzy serialu chętnie opiekują się dziewczynką. Zobacz także: Córka Agnieszki Kaczorowskiej ma 2 lata i już chodzi na zajęcia dodatkowe! Jakie? Wygląda na to, że Agnieszka Kaczorowska poszła w ślady Idy Nowakowskiej, która błyskawicznie wróciła do pracy , a na planie zawsze towarzyszy jej synek, Maksymilian Marek. Teraz to gwiazda "Klanu" pokazała, jak pracuje z córką! Agnieszka Kaczorowska zdradziła, że podczas zdjęć do kolejnych odcinków "Klanu" małą...