"Klan": Agnieszka Kaczorowska poinformowała o przerwaniu zdjęć do serialu: "Nie możemy nagrywać"

Agnieszka Kaczorowska opublikowała w sieci nowe zdjęcia na których pochwaliła się ciążowym brzuszkiem! Gwiazda serialu "Klan" wybrała się do studia "Pytanie na śniadanie" gdzie opowiadała o komentarzach i "dobrych" radach, które uszłyszała w czasie ciąży. Po rozmowie Agnieszka Kaczorowska zafundowała sobie małą sesję zdjęciową. Internauci są zachwyceni wyglądem aktorki! Agnieszka Kaczorowska pokazała ciążowy brzuszek Agnieszka Kaczorowska już w lipcu po raz drugi zostanie mamą. Gwiazda serialu "Klan" zaledwie kilka tygodni temu, w rozmowie z magazynem "Party" zdradziła, że spodziewa się dziecka. Jeszcze nie wiadomo, jakiej płci będzie maleństwo, ale aktorka przyznała ostatnio, że marzy o synku. Nie ukrywam, że chciałabym bardzo, żeby to był syn. Maciek ma już swoją „córeczkę tatusia” i jest w Emilce zakochany po uszy. Przyznaję, ma do niej anielską cierpliwość, której mnie czasem brakuje, choć oczywiście kocham córkę całym sercem. Dlatego „synuś mamusi” też by się przydał tej naszej gromadce (śmiech). Najważniejsze jednak, żeby dziecko urodziło się zdrowe –przyznała gwiazda. Dziś rano (w sobotę 6 lutego) Agnieszka Kaczorowska pojawiła się w programie "Pytanie na śniadanie" w którym zwróciła się do wszystkich, którzy chcą doradzać lub krytykować przyszłe mamy. Warto włączyć taką delikatność w stosunku co do kobiety w ciąży, ale też i mamy właśnie, zwłaszcza na tym pierwszy etapie bo to jest etap bardzp delikatny kiedy ten noworodek jest z nami w domu. My słyszymy "a zrób to tak, a dlaczego to robisz tak?" a może lepiej "jak się czujesz? czy wszystko jest ok?" czyli może zmienić te słowa których używamy i włączyć tą delikatność-...