Agnieszka Kaczorowska w stylizacji za 4,5 tysiąca złotych. Ma buty od Małgosi Rozenek 

Nowy dzień to nowa stylizacja! Agnieszka Woźniak-Starak znów została przyłapana przez paparazzi w nowej i zdecydowanie bardzo oryginalnej stylizacji. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" postawiła na total look w czerni. Dziennikarka połączyła czarny płaszcz ze złotymi guzikami z czarnymi skórzanymi spodniami i białą, lejącą się koszulą. Całość uzupełniła dodatkami - torebką z cielęcej skóry z ozdobnymi dżetami od Saint Laurent oraz swoim nowym nabytkiem - mowa o czarnych skórzanych loafersach Gucci z charakterystycznym motywem - złotą pszczołą na pięcie. Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w bardzo odważnej spódnicy wychodzi z "Dzień Dobry TVN". To ideał na wiosnę 2021 Loafersy na wiosnę 2021 w stylu Agnieszki Woźniak-Starak Loafersy Agnieszki Woźniak-Starak to niestety droga opcja dla miłośniczek ciężkich butów na masywnej traktorowej podeszwie. Ten model kosztuje ok. 3600 złotych. Z czym najlepiej zestawić loafersy? Loafersy lakierowane , chociaż kojarzą się ze stylem eleganckiej kobiety, pasują także do mniej oficjalnych strojów. Klasyczne czarne buty najlepiej zakładać do trencza (dwurzędowy płaszcz, ściągnięty szerokim paskiem) , spodni w kant i koszuli. Natomiast mniej formalne, np. srebrne, złote i burgundowe, z powodzeniem można nosić do zwykłych dżinsów, nieformalnych spódnic i T-shirtów. Dobrym pomysłem jest także wybór loafersów w stylu boho (z frędzlami). Tego typu buty dobrze wyglądają z ubraniami w stylu indie (z ponczami, skórzanymi spodniami i koszulkami z nadrukiem). Możliwości jest wiele! Zobacz także: W tych spodniach nawet Agnieszka Woźniak-Starak nie wygląda dobrze! Ten fason mocno ją pogrubił Czarny płaszcz w marynarskim stylu Agnieszka postanowiła zestawić ze skórzanymi spodniami,...