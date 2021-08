Agnieszka Kaczorowska pokazała wózek córki. Emilka pomaga przy składaniu 

Joanna Moro pokazała, jaki wózek wybrała dla swojej córeczki! Na jaki kolor zdecydowała się aktorka? Zaledwie kilka tygodni temu Joanna Moro zdradziła fanom na Instagramie, że rozpoczęła poszukiwania idealnego "pojazdu" dla trzeciego dziecka. Gwiazda wybrała wówczas model wózka, ale nie potrafiła zdecydować, który kolor będzie lepszy dla jej córeczki. Moro poprosiła internautów o pomoc, a teraz zdradziła, jaką podjęła decyzję. Zobaczcie sami! Joanna Moro czeka na narodziny córki Joanna Moro w jednym z ostatnich wpisów na Instagramie zdradziła, że jest już w 39. tygodniu ciąży. Oznacza to, że trzecie dziecko aktorki w każdej chwili może pojawi się na świecie! Joanna Moro jest mamą dwóch chłopców - Jeremiego i Mikołaja, a już wkrótce urodzi córeczkę. Okazuje się, że dziewczynka będzie "wozić" się bardzo stylowym wózkiem marki Mutsy. Joanna Moro wybrała model Icon, który w wersji 2w1 (gondola i spacerówka) kosztuje ok. 3400 złotych. Ciężarna gwiazda ostatecznie zdecydowała się na jasno szary kolor wózka. Zobaczcie sami, jak prezentuje się pierwsza "bryka" córeczki Joanny Moro! Przypominamy, że aktorka do tej pory nie zdradziła, jakie imię wybrała dla maleństwa. Myślicie, że po narodzinach dziecka dumna mama uchyli rąbka tajemnicy? Zobacz także: Ciężarna Joanna Moro morsuje w lodowatej wodzie! To bezpieczne w zaawansowanej ciąży? Joanna Moro pokazała, jaki wózek wybrała dla córki. Aktorka lada dzień po raz trzeci zostanie mamą.