Agnieszka Kaczorowska pokazała figurę tydzień po porodzie. To aż niewiarygodne!

Agnieszka Kaczorowska przeszła metamorfozę, którą śledziła cała Polska. Od małej Bożenki z "Klanu", przez tancerkę z "Tańca z gwiazdami", po świadomą siebie kobietę, żonę, bizneswoman i wreszcie mamę - teraz już dwóch dziewczynek. Przypatrujący się jej karierze pamiętają świetnie, że z czasem zmieniał się jej wygląd. Okrąglejsze kształty z tanecznych czasów zastąpiła bardzo szczupła figura przed ciążami. Wiadomo jednak, że oczekiwanie na dziecko wiele w tej mierze zmienia. Jak wyglada teraz, nieco ponad tydzień po porodzie drugiej córeczki? Jej wygląd może zadziwić!

Bardzo szczupła Agnieszka Kaczorowska tydzień po porodzie

Agnieszka Kaczorowska przeżywa piękne dni. Aktorka i tancerka w czwartek 29 lipca pokazała światu swoją drugą pociechę, córeczkę Gabrysię. Od kilku dni swoim obserwatorom na Instagramie prezentuje też jak wyglądają pierwsze dni rodziny Pelów z dzieciątkiem. Widzieliśmy jak karmi Gabi piersią, potem jaki kontakt z noworodkiem ma Emilka, starsza córeczka pary, a nawet efekt pierwszej prawdziwej sesji zdjęciowej z Gabi w roli głównej.

W kolejnym poście Kaczorowska-Pela postanowiła pokazać jakich produktów używa przy karmieniu piersią.

przygotowałam dla Was dziś post dotyczący akcesoriów do karmienia, które zawarłam w swojej wyprawce.☺️ Mam nadzieję, że spis się przyda, zwłaszcza tym z Was, które zostaną mamami po raz pierwszy… - pisze.

Jednak to, co szczególnie zwraca uwagę na najnowszych zdjęciach, to... figura aktorki. 8 dni po urodzeniu dziecka wygląda... właściwie jak przed ciążą.

Piękna mama Wyglądasz przepięknie

Piękna mama - zauważył sam mąż, Maciej Pela

To rzeczywiście niesamowite, zobaczcie sami:

Jak podoba Wam się figura Agnieszki Kaczorowskiej? To rzeczywiście niebywałe jak szybko dochodzi do dawnej figury. A może to korzystne ustawienie do fotografii? Oceńcie sami.