Agnieszka Kaczorowska pokazała swoją figurę po ciąży. Trudno uwierzyć, że niedawno urodziła

Agnieszka Kaczorowska ledwie 9 dni temu (26 lipca) urodziła córeczkę . W niedzielę zdecydowała się na pierwszy spacer z maleństwem. Oszalałam z miłości do niej! I choć czasem nie wiem czy jest noc czy jest dzień... i choć jeszcze nie rozumiem wszystkiego co mi komunikuje... to ja chcę już tylko TAK ! 👼 - pisała niedawno Agnieszka. Na swoim profilu instagramowym tancerka pokazała zdjęcie z mężem i wózeczkiem podczas wspólnej przechadzki po ulicach Warszawy. Za nami pierwszy spacer. Pogoda idealna!☀️Dla mnie jeszcze taki godzinny spacer to maraton 🙈, ale to i tak była ogromna przyjemność😌 ...tylko mąż @maciek.pela nie chciał oddać wózka... tak go duma rozpierała😂- napisała mama. Agnieszka Kaczorowska doszła do siebie po porodzie Agnieszka Kaczorowska 9 dni po porodzie wygląda świetnie. Na zdjęciu zaprezentowała się w zielonej sukience - szmizjerce EverydayOfficial. To model Anais, w oliwkowym odcieniu, który obecnie kosztuje 300 zł. Podobne sukienki ma w ofercie wiele sklepów i sieciówek. Trzeba przyznać, że Agnieszka wygląda świetnie. A po ciążowym brzuszku właściwie nie ma już śladu. Zobaczcie sami. Wyświetl ten post na Instagramie. Za nami pierwszy spacer🥰 Pogoda idealna!☀️ Dla mnie jeszcze taki godzinny spacer to maraton🙈, ale to i tak była ogromna przyjemność😌 ...tylko mąż @maciek.pela nie chciał oddać wózka... tak go duma rozpierała😂🥰 #Pelakowelove _______________________ @3kiwi.pl #3kiwi #3kiwi_baby #kilometryz3kiwi #bugaboo #bugaboocameleon #bugaboocameleon3 Post udostępniony przez Agnieszka Kaczorowska-Pela...