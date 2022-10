Agnieszka Kaczorowska w ultra kobiecej mini z przezroczystościami. "Kosmicznie wyszło"!

Agnieszka Kaczorowska pokazała na Instagramie swoje zdjęcie na którym pozuje bez filtrów i makijażu! Gwiazda serialu "Klan" opublikowała również szczery wpis, w którym zdradziła, dlaczego zdecydowała się pokazać swój naturalny look. Okazuje się, że Agnieszka Kaczorowska postanowiła w ten sposób udowodnić internautom, że w jej wcześniejszych postach dotyczących piękna wcale nie krytykowała kobiet, które się nie malują. Sprawdźcie, co dokładnie napisała aktorka i jak prezentuje się bez makijażu! Agnieszka Kaczorowska bez makijażu Agnieszka Kaczorowska należy do grona gwiazd, których wpisy na Instagramie potrafią wywołać ogromne emocje wśród internautów. Po raz pierwszy przekonaliśmy się o tym kilka miesięcy temu, kiedy gwiazda serialu "Klan" opublikowała długi wpis dotyczący "mody na brzydotę". Agnieszka Kaczorowska zdradziła wówczas, że nie podoba się jej moda na pokazywanie w sieci zmęczenia i przeciwstawianie się pięknu. Jestem estetką. To prawda. Myślę, że głównie taniec to we mnie ukształtował. Lubię piękno kryjące się pod wieloma aspektami. O pięknie można byłoby rozmawiać długo, bo to pojęcie względne... Natomiast obserwuję obecnie modę na brzydotę. Trochę wydaje mi się, że wynika z chęci przeciwstawieniu się instagramowemu pięknu, które narzuciło pewne standardy, a z drugiej ze zbyt skrajnego pojmowania takich haseł jak #bodypositive- pisała Agnieszka Kaczorowska. Zobacz także: Maciek Pela broni Agnieszki Kaczorowskiej: "Kocham moje nieprawdziwe życie" Wpis Agnieszki Kaczorowskiej wywołał prawdziwą burzę w sieci, a internauci i wiele gwiazd, ostro ją krytykowali. Ostatnio aktorka w rozmowie z reporterką "Dzień Dobry TVN" przyznała, że wcale nie...