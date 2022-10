Agnieszka Kaczorowska gorzko o traumie dzieciństwa. "Mocno to odczułam"

Agnieszka Kaczorowska choć od najmłodszych lat króluje na srebrnym ekranie, to rzadko wraca pamięcią do czasów dzieciństwa. Ty razem zrobiła jednak wyjątek. W najnowszym wywiadzie aktorka postanowiła opowiedzieć o traumie sprzed lat, ostrzegając tym samym młodych rodziców. Okazuje się, że koszmar artystki rozpoczął się w przedszkolu.

Agnieszka Kaczorowska o problemach z żywieniem. "Mam traumę, która wiąże się z wymiotami"

Agnieszka Kaczorowska odkąd została mamą, chętnie dzieli się z fanami swoimi spostrzeżeniami na temat rodzicielstwa, nawiązywania relacji z maluchami, czy sposobami na organizację czasu dla swoich pociech. Ostatnio nawet Agnieszka Kaczorowska przyznała, że jej córki już na siebie zarabiają, towarzysząc mamie w licznych kampaniach reklamowych. Tym razem gwiazda "Klanu" postanowiła otworzyć się na temat problemu, który spędza sen z powiek wielu rodzicom. Mowa o praktyce zmuszania dzieci do jedzenia.

Podczas wizyty w "Pytaniu na śniadanie" Agnieszka Kaczorowska zdradziła, że jako dziecko sama została straumatyzowana przez pracownice przedszkola, które na siłę wmuszały w nią posiłki.

- Panie bardzo mnie przymuszały, że trzeba zjeść każdy posiłek do końca. I mam traumę, która wiąże się z wymiotami - wyznała Agnieszka Kaczorowska.

TRICOLORS/East News

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska w ultra kobiecej mini z przezroczystościami. "Kosmicznie wyszło"!

Agnieszka Kaczorowska przyznała, że stałe zmuszanie do jedzenia bardzo odbiło się na jej zdrowiu.

- Praktycznie każdego dnia w przedszkolu zwracałam posiłek, ponieważ mi się nie mieściło, przelewało się. Panie szły do mojej mamy i mówiły, że z brzuszkiem Agnieszki jest coś nie w porządku. No, jak jest nie w porządku, po prostu nie jest w stanie zjeść więcej - podkreśla.

Te urazowe doświadczenia sprawiły, że do dziś ma traumę. Co więcej, okazuje się, że jej największym przekleństwem z dzieciństwa nie był pływający po mleku kożuch, czy szpinak, lecz serwowany w ramach deseru banan w cieście, którego do tej pory unika.

EOS

Aktorka zaapelowała też do widzów programu, by nie powielali błędów jej przedszkolanek i zwracali uwagę na sposób odżywiania swoich dzieci.

- To coś, co ma ogromny wpływ na życie. W młodych latach życia bardzo budujemy relacje człowieka z jedzeniem. Ja to bardzo mocno odczułam i mocno pracowałam nad tym w dorosłym życiu – zakończyła.

Zgadzacie się z Agnieszką Kaczorowską?

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska cała na biało podczas Party Fashion Night. Aktorce towarzyszył mąż [ZDJĘCIA]

Artur Zawadzki / REPORTER / Eastnews

Instagram @agakaczor