Jakie zachcianki ma Agnieszka Kaczorowska? Zobaczcie, co zdradziła w rozmowie z portalem plejada.pl. Gwiazda "Klanu" nie ukrywa, że jak ma na coś ochotę, to musi to zjeść!

Pojawiają się zachcianki, ale to nie są jakieś niestworzone rzeczy na przykład kopytka, filet z kurczaka, czy łosoś- przyznała przyszła mama.

