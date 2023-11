Ciąża Agnieszki Kaczorowskiej budzi duże emocje. Nic więc dziwnego, że prowadzący programu chcieli wiedzieć, czy aktorka wybrała już imię dla swojego dziecka. Okazuje się, że tak!

Co do chłopca mieliśmy od razu - powiedziała Agnieszka Kaczorowska.

Tak, co do chłopca mieliśmy od razu pomysł, zgodziliśmy się. Natomiast jeśli chodzi o imię dla dziewczynki, no to tutaj jeszcze rozmawiamy - dodał mąż aktorki.