W 2019 roku Agnieszka zostanie mamą! Jak sama pisze, spełni się jej największe marzenie!

W 2019 dołączy do nas małe #Pelątko ????❤️ i spełni nasze skryte marzenie. Na pewno przyniesie ze sobą też dużo wyzwań...Jesteśmy na nie gotowi i choć momentami trochę przerażeni, to przede wszystkim bardzo szczęśliwi❗️Dziękujemy za wszystkie życzenia, które od Was otrzymujemy, ale teraz najważniejsze, aby Pelątko było zdrowe...tego nam Kochani życzcie!

___________________

My życzymy Wam, aby cały przyszły rok otaczała Was miłość, abyście spełniali swoje marzenia, abyście mieli odwagę podejmować decyzje zgodnie z podpowiedziami płynącymi prosto z Waszych serc i abyście marzyli bez końca ❗️ Bawcie się wspaniale, świętujecie tak jak macie ochotę i wejdźcie w Nowy Rok z szerokim uśmiechem na twarzy???? - napisała tancerka.