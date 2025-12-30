Agnieszka Kaczorowska udzieliła szczerego wywiadu serwisowi Goniec, w którym zostały poruszone wątki nie tylko jej życia zawodowego, ale również prywatnego. Z tego też względu nie zabrakło tematu chrztu jej dzieci. Kiedy dziennikarz zapytał, dlaczego razem z byłym mężem tancerka nie zdecydowała się na ochrzczenie córeczek, wówczas Kaczorowska bez ogródek przyznała:

Nie chodzę do kościoła, więc nie należę do Kościoła Katolickiego, co oznacza, że nie decyduję się na chrzest, tyle - odparła krótko

Agnieszka Kaczorowska nie ochrzciła córek

Jak zaznaczyła tancerka, brak przynależności do Kościoła Katolickiego był głównym powodem tej decyzji. To wyznanie potwierdza, że była to w pełni przemyślana i uzgodniona postawa wobec wychowania dzieci poza strukturami religijnymi. W rozmowie z dziennikarzem portalu Goniec.pl tancerka zgodziła się też z opinią, że coraz częściej większą wagę przywiązuje się do możliwości decydowania przez same dzieci o swojej wierze w odpowiednim wieku.

Rozwód i zmiany życiowe Kaczorowskiej w 2025 roku

Rok 2025 był dla Agnieszki Kaczorowskiej przełomowy. W połowie listopada zakończyło się jej małżeństwo z Maciejem Pelą, co również było szeroko skomentowane w mediach. Para rozwiodła się po kilku latach związku małżeńskiego.

W tym roku dowiedzieliśmy się także, że Agnieszka Kaczorowska związała się z Marcinem Rogacewiczem. Para szybko udowodniła, że stanowi zgrany duet nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym. Razem wystąpili w "Tańcu z gwiazdami", a teraz nie przestają zaskakiwać swoich fanów kolejnymi projektami, m.in. już w marcu 2026 roku zakochani startują ze swoim aktorsko-tanecznym spektaklem "7".

