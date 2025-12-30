Agnieszka Kaczorowska nie ochrzciła córek. Teraz wyjaśnia, dlaczego
Agnieszka Kaczorowska ujawniła, dlaczego jej córki nie zostały ochrzczone. Gwiazda w najnowszym wywiadzie postawiła sprawę jasno. "Nie chodzę do kościoła, więc nie należę do Kościoła katolickiego" - tłumaczy tancerka.
Agnieszka Kaczorowska udzieliła szczerego wywiadu serwisowi Goniec, w którym zostały poruszone wątki nie tylko jej życia zawodowego, ale również prywatnego. Z tego też względu nie zabrakło tematu chrztu jej dzieci. Kiedy dziennikarz zapytał, dlaczego razem z byłym mężem tancerka nie zdecydowała się na ochrzczenie córeczek, wówczas Kaczorowska bez ogródek przyznała:
Nie chodzę do kościoła, więc nie należę do Kościoła Katolickiego, co oznacza, że nie decyduję się na chrzest, tyle
Agnieszka Kaczorowska nie ochrzciła córek
Jak zaznaczyła tancerka, brak przynależności do Kościoła Katolickiego był głównym powodem tej decyzji. To wyznanie potwierdza, że była to w pełni przemyślana i uzgodniona postawa wobec wychowania dzieci poza strukturami religijnymi. W rozmowie z dziennikarzem portalu Goniec.pl tancerka zgodziła się też z opinią, że coraz częściej większą wagę przywiązuje się do możliwości decydowania przez same dzieci o swojej wierze w odpowiednim wieku.
Rozwód i zmiany życiowe Kaczorowskiej w 2025 roku
Rok 2025 był dla Agnieszki Kaczorowskiej przełomowy. W połowie listopada zakończyło się jej małżeństwo z Maciejem Pelą, co również było szeroko skomentowane w mediach. Para rozwiodła się po kilku latach związku małżeńskiego.
W tym roku dowiedzieliśmy się także, że Agnieszka Kaczorowska związała się z Marcinem Rogacewiczem. Para szybko udowodniła, że stanowi zgrany duet nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym. Razem wystąpili w "Tańcu z gwiazdami", a teraz nie przestają zaskakiwać swoich fanów kolejnymi projektami, m.in. już w marcu 2026 roku zakochani startują ze swoim aktorsko-tanecznym spektaklem "7".
