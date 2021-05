Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się na swoim Instagramie nowymi zdjęciami z sesji zdjęciowej z jej mężem Maciejem Pelą. Zdjęcia utrzymane są w mocno jesiennej stylistyce, rządzą na niej przede wszystkim kolory ziemi - ciepłe brązy i beże, co widać przede wszystkim nie tylko w kolorach liści naokoło, ale przede wszystkim widać to w stylizacjach Agnieszki Macieja. Zobacz także: Zdjęcie Agnieszki Kaczorowskiej po nieprzespanej nocy zaniepokoiło fanki! „To nie jest już szczupłość chyba”! Odpowiedziała Moda jesień 2020. Postaw na beże i brązy jak Agnieszka Kaczorowska Agnieszka Kaczorowska połączyła piękny jasnobrązowy sweter z białą spódnicą od WarsawBe (model PanterBe, 229 zł) w lamparcie wzory i karmelowymi botkami z Mohito za również 229 zł (aby je zobaczyć, przewiń do trzeciego zdjęcia). Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez 𝑨𝒈𝒏𝒊𝒆𝒔𝒛𝒌𝒂 𝑲𝒂𝒄𝒛𝒐𝒓𝒐𝒘𝒔𝒌𝒂-𝑷𝒆𝒍𝒂 (@agakaczor) Paź 23, 2020 o 7:05 PDT Tutaj botki widać wyraźniej. To one okazały się najważniejszym elementem stylizacji Agnieszki Kaczorowskiej. Takie klasyczne botki powinny znaleźć się w szafie każdej kobiety. Jak widzicie, będą doskonale pasować do większości stylizacji. Możesz je nosić z pięknymi sukienkami lub spódnicami midi, ale również śmiało możesz je zestawić z klasycznymi mom jeans. Możliwości jest wiele! Wyświetl ten post na Instagramie. ...