W życiu Agnieszki Kaczorowskiej nie ma nudy! Tancerka, która generuje ogromne zainteresowane w mediach, poszła za ciosem i po sukcesie ogłoszonego niedawno spektaklu z Marcinem Rogacewiczem, wypuściła na rynek własne perfumy. Poznajcie cenę!

Agnieszka Kaczorowska i jej perfumy

Agnieszka Kaczorowska w swoim zawodowym życiu skupia się nie tylko na tańcu i teatrze - przez ostatnie miesiące pracowała również nad swoją marką kosmetyczną "SWAY.". Na stronie internetowej można zakupić perfumy sygnowane przez gwiazdę:

SWAY. to marka, która łączy mistrzostwo w kreowaniu perfum z pasją do opowiadania historii ciałem i przede wszystkim emocjami. Nie powstała po to, by stworzyć kolejny zapach – powstała po to, by pozwolić każdej kobiecie zatańczyć swoją opowieść i poczuć się główną bohaterką własnego filmu. Nazwa SWAY. to symbol ruchu, który płynie w zgodzie z Tobą – raz odważnego, raz delikatnego, ale zawsze prawdziwego.

Jakie są ceny perfum? Na stronie Agnieszki można znaleźć pięć różnych zapachów - za buteleczkę 50 ml trzeba zapłacić 89,99 zł. Cena zachęciła jej fanki do zakupów, o czym Kaczorowska napisała w najnowszym poście.

Sukces Agnieszki Kaczorowskiej

Kiedy ruszyła strona internetowa Agnieszki Kaczorowskiej, zainteresowanie było tak duże, że serwery szybko padły. Tancerka nie ukrywa radości, że jej produkty cieszą się tak wielkim zainteresowaniem:

Na stronę swaycosmetics.pl weszło tyle osób w jednym momencie, że system padł… ale trzymamy rękę na pulsie i już u większości znów działa. Więc próbujcie. Dziękuję za wszystko. Wasze słowa przywracają wiarę w to co robię… napisała na swoim profilu tancerka

Gratulujemy!

