Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza nie przestaje budzić zaciekawienia. Z początku para próbowała ukrywać swoją relację, ale odkąd ujawnili ją na łamach "Tańca z gwiazdami", chętnie pokazują wspólnie spędzone chwile. Co więcej, zakochani pracują obecnie nad szczególnym projektem, który wymaga od nich mnóstwo pracy. Jak pokazują najnowsze zdjęcia paparazzi, nawet zima i natłok obowiązków nie są im straszne.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przyłapani na mieście

Ostatnio Kaczorowska i Rogacewicz zostali zauważeni przez paparazzi, gdy opuszczali jedną z warszawskich szkół tańca. Mimo panujących mrozów i zmęczenia, para była w świetnych humorach. Choć byli dokładnie opatuleni, próbując schronić się przed zimnem, ich szerokie uśmiechy były wyraźnie zauważalne.

W pewnym momencie nawet zakochani dostrzegli ukrytych niedaleko fotoreporterów, ale i to nie zdołało popsuć im humorów. Po krótkiej przebieżce ze studia do samochodu, zapakowali rzeczy i wyruszyli w drogę. Jeszcze kilka miesięcy temu na sali tanecznej Agnieszka i Marcin przygotowywali się do "Tańca z gwiazdami". Dziś jednak doszkalają tam swoje choreografie do autorskiego spektaklu teatralnego "7".

Agnieszka Kaczorowska zdradza, co planuje na 2026 rok

Ostatnio Agnieszka Kaczorowska dała jasno do zrozumienia, że w nowym roku planuje jeszcze więcej tańczyć. Po zagranicznej podróży, z której wróciła pełna energii i pomysłów, podzieliła się swoimi planami zawodowymi na 2026 rok.

Zeszły rok był pełen tańca… I ten też będzie. W tym roku w trasie z naszym spektaklem ‘7’. Ale nie tylko. Więcej info niebawem zapowiedziała.

Rok 2025 był dla Kaczorowskiej powrotem do programu „Taniec z gwiazdami”. W 16. edycji show wystąpiła u boku Filipa Gurłacza, z którym dotarła do finału, zajmując drugie miejsce. W 17. edycji tańczyła z Marcinem Rogacewiczem – parą, która ujawniła swój związek na początku sezonu. Ich przygoda w programie zakończyła się w siódmym odcinku.

Po zakończeniu programu Kaczorowska i Rogacewicz nie rozstali się z tańcem. Postanowili kontynuować wspólne treningi, przygotowując spektakl teatralny pt. „7”.

