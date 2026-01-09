Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przyłapani na mieście. Ich miny mówią wszystko
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz dopiero po chwili zorientowali się, że robią im zdjęcia. Mimo zimowej aury, dobry humor ich nie opuszczał. Fotografie nie zostawiły cienia wątpliwości, gdzie spędzili wspólnie czas.
Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza nie przestaje budzić zaciekawienia. Z początku para próbowała ukrywać swoją relację, ale odkąd ujawnili ją na łamach "Tańca z gwiazdami", chętnie pokazują wspólnie spędzone chwile. Co więcej, zakochani pracują obecnie nad szczególnym projektem, który wymaga od nich mnóstwo pracy. Jak pokazują najnowsze zdjęcia paparazzi, nawet zima i natłok obowiązków nie są im straszne.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przyłapani na mieście
Ostatnio Kaczorowska i Rogacewicz zostali zauważeni przez paparazzi, gdy opuszczali jedną z warszawskich szkół tańca. Mimo panujących mrozów i zmęczenia, para była w świetnych humorach. Choć byli dokładnie opatuleni, próbując schronić się przed zimnem, ich szerokie uśmiechy były wyraźnie zauważalne.
W pewnym momencie nawet zakochani dostrzegli ukrytych niedaleko fotoreporterów, ale i to nie zdołało popsuć im humorów. Po krótkiej przebieżce ze studia do samochodu, zapakowali rzeczy i wyruszyli w drogę. Jeszcze kilka miesięcy temu na sali tanecznej Agnieszka i Marcin przygotowywali się do "Tańca z gwiazdami". Dziś jednak doszkalają tam swoje choreografie do autorskiego spektaklu teatralnego "7".
Agnieszka Kaczorowska zdradza, co planuje na 2026 rok
Ostatnio Agnieszka Kaczorowska dała jasno do zrozumienia, że w nowym roku planuje jeszcze więcej tańczyć. Po zagranicznej podróży, z której wróciła pełna energii i pomysłów, podzieliła się swoimi planami zawodowymi na 2026 rok.
Zeszły rok był pełen tańca… I ten też będzie. W tym roku w trasie z naszym spektaklem ‘7’. Ale nie tylko. Więcej info niebawem
Rok 2025 był dla Kaczorowskiej powrotem do programu „Taniec z gwiazdami”. W 16. edycji show wystąpiła u boku Filipa Gurłacza, z którym dotarła do finału, zajmując drugie miejsce. W 17. edycji tańczyła z Marcinem Rogacewiczem – parą, która ujawniła swój związek na początku sezonu. Ich przygoda w programie zakończyła się w siódmym odcinku.
Po zakończeniu programu Kaczorowska i Rogacewicz nie rozstali się z tańcem. Postanowili kontynuować wspólne treningi, przygotowując spektakl teatralny pt. „7”.
