Agnieszka Kaczorowska rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu. Po głośnym rozstaniu z Maciejem Pelą i pokazaniu się publicznie z aktorem Marcinem Rogacewiczem, aktorka ogłosiła, że buduje dom – miejsce, które ma stać się bezpieczną przystanią dla niej i jej córek, Emilii i Gabrieli. W rozmowie z Party.pl Kaczorowska podkreśliła, że nie działa na pół gwizdka – chce stworzyć przestrzeń pełną miłości i spokoju, która w pełni odzwierciedla jej potrzeby i marzenia.

Reklama

Agnieszka Kaczorowska buduje dom!

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela, którzy mają dwie córki Emilię i Gabrielę — rozstali się pod koniec 2024 roku i są w trakcie rozwodu. Para zdecydowała się na opiekę naprzemienną, by zapewnić dzieciom poczucie stabilności i obecność obojga rodziców. Aktorka jednak nie jest już sama — Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przyłapani zostali ostatnio na pocałunkach i wygląda na to, że tancerka układa sobie życie u boku aktora. Ostatnio 32-latka gościła w naszym studiu Party.pl i w rozmowie z naszym dziennikarzem podzieliła się wspaniałą nowiną o budowie domu. Bartosz Seklecki zapytał aktorkę, czy to będzie jej takie wymarzone miejsce?

Ja nie robię rzeczy na pół gwizdka. To jest miejsce, w którym chcę mieć swój dom dla mnie i dla dziewczynek, miejsce pełne spokoju, miłości, takie dokładnie jak lubię powiedziała Agnieszka.

Jaki dom planuje wybudować Agnieszka Kaczorowska? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by się tego dowiedzieć.

Zobacz także: