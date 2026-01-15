W 2016 roku Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po raz pierwszy spotkali się na planie serialu „Na dobre i na złe”. Była to produkcja TVP, w której Rogacewicz przez wiele lat wcielał się w rolę lekarza. Kaczorowska zagrała epizodyczną rolę pacjentki. Ich spotkanie miało charakter czysto zawodowy, a wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, jak potoczą się ich losy. Para właśnie z sentymentem wróciła wspomnieniami do tego czasu.

To wtedy Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz spotkali się po raz pierwszy!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od jakiegoś czasu tworzą udany związek. Są razem nie tylko prywatnie, ale i wspólnie tworzą kolejne projekty. Podczas ostatniego wywiadu w „Pytaniu na śniadanie” para wróciła wspomnieniami do pierwszego spotkania. Reporter zapytał ich o tzw. „2016 challenge”, w ramach którego użytkownicy mediów społecznościowych publikują swoje zdjęcia sprzed 10 lat. Jak się okazało, to właśnie w tym roku po raz pierwszy się poznali.

To rzeczywiście jest powrót do naszego pierwszego w życiu spotkania. Spotkaliśmy się na planie 'Na dobre i na złe', ja tam grałam epizod, a Marcin, wiadomo, był tam doktorem. Co prawda wymieniliśmy chyba dwa zdania tylko prywatnie... wyznali w 'Pytaniu na śniadanie'.

Siedem wyrazów, ja pamiętam. Siedem słów dodał Marcin.

Choć ich spotkanie na planie serialu było bardzo krótkie, oboje doskonale je pamiętają i z sentymentem o nim mówią. Co ciekawe, oboje podkreślają znaczenie cyfry "siedem" dla ich relacji:

Wymieniliśmy ze sobą może 7 słów - powiedziała Agnieszka Kaczorowska, a Marcin Rogacewicz dodał: A teraz robimy spektakl pt. '7'.

Nowy wspólny projekt Kaczorowskiej i Rogacewicza

Po opuszczeniu „Tańca z gwiazdami” Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz skupili się na nowym przedsięwzięciu. Ich projekt to spektakl teatralno-muzyczny, który ma łączyć taniec z grą aktorską. Para intensywnie przygotowuje się do premiery, spędzając wiele czasu na sali treningowej.

To właśnie podczas jednej z prób odwiedził ich reporter „Pytania na śniadanie”, który przeprowadził wywiad na temat ich relacji, przeszłości i wspólnych planów zawodowych. Okazało się, że symboliczne siedem słów wypowiedzianych 10 lat temu ma dla nich ogromne znaczenie obecnie. Para już wiosną startuje ze spektaklem "7".

