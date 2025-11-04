Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie zwalniają tempa! Choć ich przygoda z „Tańcem z Gwiazdami” zakończyła się wcześniej, niż wielu się spodziewało, para wciąż potrafi zaskakiwać. Tym razem aktorzy przekazali radosną nowinę – bilety na ich warszawski spektakl „Siedem” zostały prawie całkowicie wyprzedane.

Nowy projekt Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza

„Siedem” to projekt, o którym zrobiło się głośno już od pierwszych zapowiedzi. Aktorzy podkreślali, że nie jest to zwykła produkcja teatralna, ale głęboko osobista opowieść o relacjach, emocjach i drodze do zrozumienia samego siebie. Pomysł, który narodził się z potrzeby tworzenia i dzielenia się autentycznością, szybko przyciągnął uwagę fanów. Kaczorowska i Rogacewicz od początku zapowiadali, że chcą dać widzom coś wyjątkowego – spektakl, który poruszy i skłoni do refleksji. Jak widać, ten cel został osiągnięty już przed premierą.

'Tańczmy, niech wszyscy czują, ile jest warte życie… tańczmy!' Marzyliśmy o tym… więc spełniamy nasze marzenie! Zapraszamy Was na spektakl „7”, gdzie prosto z serca, aktorsko, tanecznie i muzycznie, dotykamy tematu wolności. 'Siedem' to spektakl o wolności w jej siedmiu odsłonach. Jest to opowieść o spotkaniu kobiety i mężczyzny, którzy zaczynają swoje życia od nowa.O miłości, namiętności, pasji i uzdrowieniu.Premiera 9 marca w @garnizonsztuki_teatr w Warszawie. 🥹Kolejne spektakle na scenach w całej Polsce. Zapraszamy po bilety na @copa_pl Kolejne miasta będą się sukcesywnie pojawiać. Dziękujemy wszystkim, którzy dmuchają w nasze skrzydła. Niech #wiórylecą! Tańczmy! - napisała Agnieszka Kaczorowska na social mediach.

Radosna nowina – bilety na premierę wyprzedane

W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych aktorzy podzielili się ekscytującą informacją – bilety na warszawski pokaz „Siedem” zostały całkowicie wyprzedane. Pierwszy spektakl odbędzie się w Garnizonie Sztuki, a emocje wokół wydarzenia sięgają zenitu.

W sieci zaroiło się od gratulacji i słów uznania dla duetu, który konsekwentnie realizuje swoje plany. Choć pojawiły się też krytyczne głosy, jedno jest pewne: publiczność chce ich zobaczyć na scenie.

Sukces, który daje nadzieję na więcej

Dla Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza wyprzedane bilety to nie tylko sukces sprzedażowy, ale też symbol zaufania widzów. Ich wspólny projekt – zarówno artystyczny, jak i osobisty – wzbudza emocje, a to najlepszy dowód, że „Siedem” ma w sobie coś wyjątkowego.

Fani już dopytują o kolejne terminy spektaklu, a sami aktorzy zapowiadają, że to dopiero początek artystycznej przygody.

