Bez wątpienia Agnieszka Kaczorowska należy do gwiazd, które w mediach społecznościowych wywołują wiele emocji — często skrajnych. Jedni podziwiają to, jaką pracę nad sobą wykonuje tancerka, drudzy zarzucają jej, że promuje niezdrowe, niedoścignione wzorce. Choreografka regularnie spotyka się z atakami i złośliwymi uwagami w komentarzach. Jednak jak sama podkreśla, hejterzy motywują ją do działania. Ostatnio gwiazda w obszernym wpisie zdradziła, że nie zawsze było jej łatwo i miała momenty, w których czuła się zagubiona.

Reklama

Agnieszka Kaczorowska o szukaniu siebie: "Mój obrazek tak różny w oczach innych ludzi"

Na początku roku Agnieszka Kaczorowska opowiedziała o tym, jak schudła. Tancerka w krótkim czasie przeszła bardzo widoczną metamorfozę i nie ukrywa, że jest z siebie dumna, choć nie wszystkim podoba się w nowej odsłonie. W najnowszym wpisie na Instagramie przyznała, że ze względu na oczekiwania sama miała momenty zwątpienia.

- Miałam kilka takich momentów w życiu, że nie wiedziałam, kim jestem i co ja robię, a przede wszystkim po co… — napisała.

Artur Zawadzki/REPORTER

Zobacz także: Mąż Agnieszki Kaczorowskiej nie wytrzymał pod jej nowym postem: "Wielokrotnie obrywałem rykoszetem"

Tancerka podkreśliła, że cały czas przechodzi proces przemiany i mierzy się z oczekiwaniami otoczenia. To natomiast wywołuje presję, przez którą można zatracić własną tożsamość. Gwiazda ma świadomość, że każdy widzi ją trochę inaczej.

- Duża ilość obowiązków, czyli „ja” występująca w wielu życiowych rolach, do tego opiniowanie, czyli mój obrazek tak różny w oczach innych ludzi, marzenia vs. oczekiwania i przede wszystkim ciągły proces zmiany, priorytetów, wartości… sporo się działo i można było się pogubić — wyznała. -To normalne, jeśli świadomie nie aktualizujesz sobie danych o sobie samym — dodała.

Artur Zawadzki/REPORTER

Agnieszka Kaczorowska zaznaczyła, że każdy powinien wiedzieć, kim jest, by móc podejmować odpowiednie kroki na drodze życia. Inaczej możemy stawiać sobie cele, które tak naprawdę nie są nasze, a wynikają jedynie z oczekiwań innych.

- Ważne jest, aby wiedzieć, kim się jest. To taka podstawa przed podjęciem jakiegokolwiek działania, bo czasem nasze marzenia i wyobrażenia okazują się nie do końca „nasze”, a czymś, czego oczekuje od nas otoczenie, kultura, rzeczywistość — wyjaśniła.

W dalszej części wpisu zwróciła uwagę, jak istotne jest poszukiwanie siebie. Przypomniała, że każdy z nas ma swoje życie i powinien skupić się na nim, a nie na tym, czego chcą od nas inni. Uwolnienie się od oczekiwań może przynieść ukojenie.

- Zamiast tracić czas na robienie tego, co pozwoli się dopasować, znacznie rozsądniej jest dać sobie czas na odkrywanie siebie i poszukiwanie odpowiedzi w sercu… to trudniejsza droga, jednocześnie w rezultacie potrafi być znacznie bardziej uwalniająca. I choć może nie pasować wszystkim… to nie wszystkim MA PASOWAĆ. Bo to tylko TWOJE życie. Nikogo innego — napisała.

Mateusz Jagielski/East News

Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska reaguje na ostry hejt: "Zakładam, że trafiam do odbiorców świadomych"

- Nieważne kim jesteś, ważne czy WIESZ, kim jesteś — dodała na koniec.

Reklama

Obserwujecie przemianę Agnieszki Kaczorowskiej? Zgadzacie się z gwiazdą?