1 z 10

Agnieszka Kaczorowska to kobieta wielu talentów. Zajmuje się nie tylko aktorstwem i tańcem w najwyższej klasie S, niedawno wpadła na nowy pomysł. Aby podzielić się swoją energią aktorka wraz z grupą przyjaciół stworzyła projekt pod nazwą "Fabryka energii", której celem jest zachęcenie innych do życia z pasją. Kto wie, może namówiła do udziału swojego partnera z "Tańca z gwiazdami"? Zobacz: Wiemy z kim Kaczorowska zatańczy w TzG

W warszawskim klubie Bank, na spotkaniu promującym akcję, opalona Agnieszka pojawiła się w czarnej sukience. Wspierały ją dwie gwiazdy, które na imprezę przyszły ze swoimi partnerami: Candy Girl oraz Agnieszka Fitkau-Perepeczko. 72-letnia aktorka rozkwita przy swoim o wiele młodszym mężczyźnie, Grzegorzu. Gwiazda pojawiła się w modnej czapce z napisem "I love haters".

Która z nich wygląda najlepiej?