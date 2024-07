Agnieszka Hyży w rozmowie z Party.pl opowiedziała o swoim małżeństwie. Gwiazda Polsatu i Grzegorz Hyży już za kilka tygodni będą świętować pierwszą rocznicę swojego ślubu. Para powiedziała sobie TAK 17 lipca w Rzymie. Młoda para marzyła o cichej uroczystości bez paparazzi i medialnego zgiełku. Tak się jednak nie stało. Zdjęcia ze ślubu Agnieszki i Grzegorza pojawiły się na okładce jednego z tygodników.

Od tamtych wydarzeń minął już blisko rok a miłość gwiazdy Polsatu i piosenkarza wciąż kwitnie. Agnieszka Hyży w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak udaje im się tworzyć szczęśliwe małżeństwo.

Chyba mi służy taki spokój w życiu prywatnym. Udało nam się to osiągnąć i bardzo się wspieramy zawodowo. Generalnie związek to jest praca dwóch charakterów nad sobą każdego dnia. My prywatnie bardzo się staramy chronić nasze życie, nie opowiadać o tym. Ale też nie ukrywamy, że to co się medialnie wokół nas wydarzyło mocno nas zabolało i wyprowadziło z równowagi. Absolutnie nie między nami, natomiast pokazało jaki wielki koszt jest tego bycia rozpoznawalnym i popularnym, bo niezasłużenie i trochę nieuczciwie to się wszystko wydarzyło wokół nas.