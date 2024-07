Agnieszka Hyży zdradziła, jak spędzi święta! Okazuje się, że po raz pierwszy dziennikarka i jej mąż, Grzegorz Hyży spędzą Wigilię ze wszystkimi swoimi dziećmi, co oznacza, że będą również obecne bliźniaki wokalisty. Agnieszka Hyży zapewnia, że wszystkie potrawy na stole będą przygotowane przez nich własnoręcznie.

Dziennikarka zdradziła również jedną z tradycji z domu rodzinnego:

Na Śląsku przychodził do nas aniołek. Pamiętam doskonale dźwięk dzwoneczka, którego najczęściej w jakimś momencie Wigilii używała babcia. To był znak, ze dzieci muszą się schować i nagle jakimś dziwnym trafem pod choinką pojawiały się prezenty. Święta to pewnie dla większości z nas to taki najpiękniejszy moment wspomnień z dzieciństwa.