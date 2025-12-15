Agnieszka Chylińska jest absolutną ikoną na rodzimej scenie muzycznej i od lat cieszy się sympatią polskiej widowni. Stara się chronić życie osobiste swoje i najbliższych, a przy tym unikać zbędnych afer i skandali. Ostatnie wydarzenia wyraźnie doprowadziły ją jednak do białej gorączki. Pilnie zwróciła się do fanów.

Nagły apel Agnieszki Chylińskiej

Wokalistka wystosowała pilny apel do swoich fanów. W mediach społecznościowych, głównie na Instagramie, zaczęły pojawiać się fałszywe konta podszywające się pod artystkę. Oszuści próbują nawiązywać kontakt z jej sympatykami, co wzbudziło poważne zaniepokojenie.

W swoim oficjalnym komunikacie Chylińska podkreśliła, że profile te nie są autentyczne. Wyraziła zaniepokojenie skalą problemu i poprosiła fanów o pomoc w walce z oszustami.

Prosimy nie przyjmować zaproszeń do grona znajomych oraz nie odpowiadać na wiadomości ani linki wysyłane z tych profili. Zgłaszajcie i blokujcie wszystkie takie podejrzane konta

Problem nie dotyczy wyłącznie Agnieszki Chylińskiej. Podobne doświadczenia ma muzyk Mrozu, który jakiś czas temu opowiedział o sytuacji jednej ze swoich fanek. Kobieta została oszukana przez osobę podszywającą się pod artystę i straciła aż 21 tys. zł.

Po rozmowie z rodziną zgłosiła sprawę na policję. Mrozu, podobnie jak Chylińska, ostrzegł swoich fanów i przypomniał, że jedyny oficjalny kontakt z nim odbywa się za pośrednictwem jego menedżmentu.

„Nie sprzedaję nikomu po kątach biletów. Nie wysyłajcie nikomu żadnych pieniędzy za cokolwiek! Uważajcie, bo to jest po prostu plaga!” – zaapelował muzyk.

Agnieszka Chylińska wraca do "Mam Talent"

Jak już oficjalnie wiadomo, za kilka miesięcy na antenę TVN wróci uwielbiane przez widzów "Mam Talent". Chociaż castingi dopiero przed nami, już pojawiły się informacje o niezwykłych roszadach. Okazuje się, że co prawda skład jurorski pozostanie niezmienny, natomiast widzowie mogą spodziewać się nowej prowadzącej.

Na początku grudnia Warner Bros ogłosiło długo wyczekiwaną informację – nową prowadzącą programu „Mam talent!” została Paulina Krupińska. Ta popularna prezenterka telewizyjna poprowadzi 17. edycję show u boku Jana Pirowskiego. Decyzja została potwierdzona przez stację TVN, a Krupińska nie kryje swojej ekscytacji nowym wyzwaniem.

Oficjalnie mogę to powiedzieć: zostaję nową prowadzącą 'Mam talent!'. Czuję ogromną radość i wdzięczność — to przywilej móc być tak blisko ludzkich historii, talentów i emocji, które co roku poruszają całą Polskę przyznała w sieci.

