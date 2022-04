Agnieszka Woźniak-Starak krytykuje Julię Wieniawę! Na antenie "Dzień Dobry TVN" padły mocne słowa

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki tuż przed świętami (i urodzinami aktorki) pochwalili się radosną nowiną z fanami na swoim Instagramie: Poznajcie naszego nowego członka rodziny - napisali. Chodzi oczywiście o szczeniaka! Jakie imię otrzymał pies aktorskiej pary? Zobaczcie urocze zdjęcia! Julia Wieniawa przedstawia nowego członka rodziny 23 grudnia Julia Wieniawa będzie świętować 23. urodziny. Zdążyła już zorganizować huczną imprezę urodzinową, ale wychodzi na to, że wymarzony prezent sprawiła sobie sama - a jest to pies rasy Cavapoo, który otrzymał imię Bowie! Na Instagramie gwiazdy pojawiła się seria uroczych zdjęć. Widać, że Julia jest przeszczęśliwa! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Julia Wieniawa-Narkiewicz ⚡️ (@juliawieniawa) Julia Wieniawa na InstaStories poinformowała fanów, jak wygląda opieka nad psem: Jest taki grzeczny i mądry. Już prawie ogarnia siku na matę. A po ostatnim szczepieniu będą spacerki. Dzięki niemu znów rano wstaje, ale nieprzespane nocki są jak z niemowlęciem Fani są oczywiście psiakiem Julii i Nikodema! Aaaa macie go! Piękny! ❤️ niech rośnie słodziak Moje wymarzone imię dla psa ❤️ - napisała Maffashion Słodziak! pies to najwspanialszy członek rodziny! Rasa, którą wybrała Julia, to cavapoo - choć to mały pies (mieszanka dwóch ras - uznaje się go za mieszańca) - jest dość wymagający w opiece i trzeba poświęcić mu dużo czasu. Zobacz także: Najdroższe torby gwiazd! Która z nich posiada taką za 180 tysięcy...