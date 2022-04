Agnieszka Woźniak-Starak w młodzieżowej stylizacji. Wybrała spodnie zniekształcające sylwetkę!

Jeszcze zanim Agnieszka Woźniak-Starak została prowadzącą "Dzień dobry TVN" zachwycała swoimi stylizacjami, które inspirują kobiety do tworzenia własnych zestawów. Dziennikarka uwielbia prostotę i bardzo często stawia na styl boho. Jesienią gwiazda TVN najczęściej sięga po płaszcze. Do niedawna Agnieszka Woźniak-Starak wybierała modele w klasycznych odcieniach beżu, brązu czy czerni, ale ostatnio zrobiła wyjątek i zdecydowała się na zamszowy trencz w jesiennym kolorze, który idealnie podkreśla talię i trzeba to przyznać, przyciąga wzrok! To prawdziwy hit na jesień 2021. Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w najmodniejszym swetrze na jesień 2021. Ale jej spodnie to dopiero petarda, robią talię! Agnieszka Woźniak-Starak w idealnym płaszczy na jesień Agnieszka Woźniak-Starak została ostatnio przyłapana przez paparazzi, kiedy opuszczała studio "Dzień dobry TVN". Dziennikarka, jak zwykle, rozdawała promienne uśmiechy i przyciągała spojrzenia swoją stylizacją. Agnieszka Woźniak-Starak zdecydowała się na modny zamszowy płaszcz z paskiem w pasie , który podkreślał talię, ale tym razem to kolor przyciągał uwagę. Jak wiadomo gwiazda rzadko decyduje się na odważne kolory i zazwyczaj wybiera stonowane barwy, ale tym razem zrobiła wyjątek i to był starzał w dziesiątkę! Dziennikarka nie zapomina też o stylowych dodatkach. Tym razem w roli głównej pojawiła się duża czarna torba o kroju shopper oraz okulary przeciwsłoneczne. Jak oceniasz jesienną stylizację Agnieszki Woźniak-Starak z mocnym kolorem w roli głównej? Dziennikarka powinna częściej sięgać po wyraziste barwy w swoich zestawach? Ten look to prawdziwy hot na jesień 2021! Płaszcz w podobnym kolorze do tego, który wybrała Agnieszka Woźniak Starak znajdziecie w Reserved. Ten...