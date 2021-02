Rozstanie Marzeny Rogalskiej z TVP, odbiło się szerokim echem w mediach. Decyzję gwiazdy komentują dziennikarze, ale i znane osobistości. Agata Młynarska także odniosła się do decyzji koleżanki po fachu. Przypomnijmy, że Agata Młynarska rozstała się z Telewizją Polską w 2006 roku, co tak naprawdę było początkiem prężnie rozwijającej się kariery dziennikarki.

Agata Młynarska skończyła współpracę z TVP nagle. Jak twierdziły ówczesne władze telewizji, śniadaniówka potrzebowała "odświeżenia" ekipy prowadzących. Dziennikarka wspomina, jak wtedy się czuła i jak potraktowali ją koledzy z pracy:

Rok 2011- Róże Gali. Otrzymuję statuetkę w kategorii „Debiut roku” za portal onaonaona, który stworzyłam z myślą o kobietach dojrzałych. Odchodząc po raz pierwszy z TVP usłyszałam w wieku lat 40, że jestem już za stara. Ale to była tylko wymówka, rzecz dotyczyła poważniejszych zmian, które szykowano w TVP w 2006. Po odejściu zamilkł mój telefon. Z dnia na dzień znaleziono za mnie zastępstwo, także w „Pytaniu na śniadanie”, które tworzyłam i prowadziłam od pierwszego wydania. Koledzy zapomnieli o moim istnieniu. Na szczęście nie wszyscy - wspomina dziennikarka.

Agata Młynarska wspomina, co wydarzyło się kilka lat później:

Kiedy odbierałam statuetkę „Róża Gali” podczas transmisji w TVP 2, w Teatrze Polskim, u boku wielkich osobowości teatru, literatury, kina i tv, otrzymałam także mnóstwo gratulacji i zachwytów od tych kolegów zatrudnionych w TVP, którzy przypomnieli sobie o mnie, gdy stałam w blasku fleszy. Gratulowali, mówiąc, że zawsze we mnie wierzyli, że chętnie zatrudniliby się u mnie, albo przeszli do Polsatu, w którym byłam Szefową Nowych Projektów. Potrzebowałam 5 lat, by na antenie TVP 2, która przez 20 lat była moją macierzą, otrzymać nagrodę za debiut w mediach! Nagroda była przyznana za mój projekt stworzony dla kobiet, a odbierałam ją, reprezentując barwy Polsatu! Niezły chichot losu! - wspomina.