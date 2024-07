Ubiegłoroczny transfer Agaty Młynarskiej z Polsatu do TVP był jednym z najgłośniejszych wydarzeń w świecie show biznesu. Dziennikarka zdecydowała się na powrót do macierzystej stacji po 7 latach pracy u boku Niny Terentiew. Telewizja Polska zaproponowała jej coś, na co nie mogła liczyć u swojego ówczesnego pracodawcy, a mianowicie autorski program. Zobacz: Nina Terentiew o odejściu Agaty Młynarskiej

Na potrzeby programu Młynarskiej "Świat się kręci" Jedynka zrezygnowała z wieczorynki i dała dziennikarce najlepszy czas antenowy. Jej program nie spotkał się jednak z takim entuzjazmem na jaki wszyscy liczyli. Oglądalność była na dość niskim poziomie z której prowadząca sprytnie się wytłumaczyła.

Z danych Nielsen Audience Measurement dla portalu Wirtualnemedia.pl wynika, że w okresie od 7 stycznia do 11 marca br. średnia oglądalność programu wyniosła 1,41 mln widzów. W porównaniu z okresem od 2 września do 18 grudnia zanotował wzrost o ponad 240 000 widzów. Nadal jednak są to wyniki dużo gorsze od tych z zeszłego roku kiedy w tym czasie emitowane były seriale i "Wieczorynka". Jest to również najgorszy wynik wśród czterech największych stacji, TVP1 wyprzedzają TVN, Polsat i TVP2.

"Świat się kręci" na pewno nie zniknie z anteny do czerwca. Jak będzie później - czas pokaże. Pora jednak chyba wyciągnąć odpowiednie wnioski.

