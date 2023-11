Reklama

To z pewnością jeden z ważniejszych dni w kadencji urzędującego polskiego prezydenta. Andrzej Duda, po długim oczekiwaniu, składa wreszcie oficjalną wizytę w Białym Domu. Spotkanie z Donaldem Trumpem to spotkanie z sojusznikiem i przyjacielem Polski - jak deklaruje wyraźnie Donald Trump. Jednak nerwy robią swoje. I prezydent Duda stracił na chwilę chyba pewność siebie.

Kamery uchwyciły moment powitania prezydenta Dudy i jego małżonki Agaty przed siedzibą prezydenta USA przez amerykańskich gospodarzy. Pierwsze pary Polski i USA zapozowały do zdjęć, jednak zanim to nastąpiło przez chwilę miały problem z ustawieniem. Widać to na zapisie wideo powitania. Prezydent Duda waha się gdzie się ustawić. Zobaczcie...

Wycięte fragmenty filmu już rozchodzą się po sieciach społecznościowych.

Miejmy nadzieję, że nerwy i trema minęły podczas rozmów obu prezydentów i panowie doszli do wspólnych ustaleń, które będą miały dobre skutki dla Polski i naszego sojuszu.

Jedno jest pewne - obie pierwsze damy: Agata Duda i Melania Trump wyglądały świetnie - aż ciężko powiedzieć, która lepiej!

Powitanie pierwszej pary z Polski