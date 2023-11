Reklama

Oficjalna wizyta Andrzeja Dudy i jego żony w Stanach Zjednoczonych nadal trwa. Jest to ważne wydarzenie, ale nie obyło się bez wpadek. Para prezydencka spotkała się z Donaldem Trumpem i Melanią w Białym Domu. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, po prostu oficjalne przywitanie głowy państwa z małżonką, gdyby nie mały szczegół. To on sprawił, że to wydarzenie zostanie zapamiętane na długo.

Kiedy para prezydencka miała udać się na uroczyste przyjęcie, podczas wsiadania do limuzyny zdarzył się mały wypadek. Pierwsza dama zgubiła swój but, kiedy chciała wsiąść do samochodu. Wysoka szpilka upadła na ulicę, w taki sposób, że pani prezydentowa nie mogła jej założyć ponownie i musiała podnieść but.

Oczywiście cała sytuacja została zarejestrowana przez fotoreporterów oraz przechodniów, którzy nagrali wpadkę Agaty Dudy. Filmik szybko obiegł internet i stał się prawdziwym hitem, który będzie kojarzł się w wizytą pary prezydenckiej w USA.

Spotkanie polskiej pary prezydenckiej z Donaldem Trumpem

Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem