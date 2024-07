1 z 8

Prezydent Andrzej Duda rozwodzi się z żoną Agatą? To było ostatnio najczęściej zadawane pytanie. Kancelaria prezydenta zdementowała te plotki. Ale przez to, że Pierwsza Dama Agata Duda przez długi czas nie pokazywała się u boku męża, ciężko było w to uwierzyć. Ostatni raz para prezydencka była widziana 22 marca na festiwalu Ludwika van Bethovena. Teraz pokazuje się z nim codziennie. Czyżby chciała pokazać, że nic się nie dzieje złego w prezydenckim małżeństwie?

Para pokazuje się teraz codziennie 13, 14 i 15 kwietnia na obchodach 1050 lecia chrztu Polski i cały czas trzyma się za ręce. Uśmiechy, czułe gesty - to teraz widać na uroczystościach z udziałem Agaty Dudy i Andrzeja Dudy. Czyli wszystko gra?

Zobaczcie w naszej galerii parę prezydencką w czułościach!

Z jakiego powodu Agata Duda i Andrzej Duda mieli kryzys?

O kryzysie w związku Agaty i Andrzeja Dudy plotkowano już od kilku tygodni. Media zastanawiają się, dlaczego pierwsza dama nie chce komentować m.in. planów rządu w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborycjnej. Politolodzy i medioznawcy twierdzą, że Agata Duda nie zgadza się z decyzjami męża, dlatego jest coraz bardziej zdystansowana i wycofana z życia publicznego. Wielu wskazuje, że bardzo wymowne było puste krzesło obok prezydenta podczas niedzielnych uroczystości upamiętniających katastrofę smoleńską.

Najwidoczniej kryzys u Dudów jest już zażegnany.

Zobaczcie też: Bohaterki drugiego planu? Nie wszystkie i nie zawsze! Polskie Pierwsze Damy - co o nich wiesz?