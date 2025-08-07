Agata Kornhauser-Duda nie wróci do szkoły. Nieoficjalne decyzje z Pałacu

Agata Kornhauser-Duda z zawodu jest nauczycielką języka niemieckiego. Od października 1998 roku była zatrudniona w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. W 2015 roku, po objęciu przez Andrzeja Dudę urzędu prezydenta RP, przeszła na bezpłatny urlop. W środowisku szkolnym była ceniona za zaangażowanie i wysokie wymagania dydaktyczne.

Agata Kornhauser-Duda nie wróci do krakowskiego liceum

Po zakończeniu drugiej kadencji Andrzeja Dudy Agata Kornhauser-Duda nie wróci do pracy w krakowskim liceum – ustaliła nieoficjalnie Wirtualna Polska, powołując się na dwa niezależne źródła z otoczenia ustępującego prezydenta.

Według rozmówców portalu, pierwsza dama nie planuje powrotu do nauczania. Co istotne, nie wiadomo też, czym będzie się zajmować po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego. Redakcja WP próbowała uzyskać potwierdzenie tej decyzji w II LO, jednak sekretariat szkoły nie udzielił odpowiedzi, powołując się na ochronę danych osobowych.

W trosce o ochronę danych osobowych szkoła nie udziela żadnych informacji na temat byłych i obecnych pracowników szkoły poinformował sekretariat placówki edukacyjnej.

Szkoła nie chciała powrotu Agaty Kornhauser-Dudy?

Z nieoficjalnych ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że to kierownictwo liceum nie wyraziło chęci, by Kornhauser-Duda kontynuowała pracę w placówce. Należy zaznaczyć, że w czasie prezydentury Andrzeja Dudy relacje pomiędzy byłą nauczycielką a środowiskiem pedagogicznym szkoły uległy pogorszeniu.

W trakcie ogólnopolskiego strajku nauczycieli w 2019 roku kadra pedagogiczna liceum wystosowała list otwarty do Agaty Kornhauser-Dudy. Mimo apelu kolegów i koleżanek z pracy, pierwsza dama nie odpowiedziała na wezwanie.

Pani prezydentowa była jedną z nas i brak jakiegokolwiek odzewu, stanowiska wywołał taką reakcję. Też dostawała takie same paski jak my. Wie, ile zarabiamy. (...) Człowiek, z którym się siedziało obok, nagle inaczej postrzega rzeczywistość. Co się stało? mówił Bogdan Kozak, nauczyciel języka polskiego w liceum, w rozmowie z Polsat News.

Agata Duda pożegnała się w dowcipny sposób

Podczas uroczystości odwołania ministrów Kancelarii Prezydenta Agata Kornhauser-Duda zaskoczyła cytatem z piosenki zespołu Elektryczne Gitary: „To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść”. Wcześniej dodała: „Coś się kończy, coś zaczyna. Chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem w tej kancelarii”.

Jeszcze większym zaskoczeniem był jej pożegnalny wpis na Instagramie. Była pierwsza dama opublikowała serię memów z własnym wizerunkiem, które przez lata krążyły po sieci. Do publikacji dodała podpis: „Z przymrużeniem oka. Podziękowania i pozdrowienia dla wszystkich mediów i dziennikarzy. Dziękuję za 10 lat!”.

Plany zawodowe Agaty Kornhauser-Dudy po zakończeniu kadencji prezydenckiej jej męża nie są znane. Współpracownicy Andrzeja Dudy, z którymi rozmawiała WP, przyznali, że nie wiedzą, czym będzie się zajmować była pierwsza dama.

Pewne jest natomiast, że żona byłego prezydenta nie wróci na stanowisko nauczycielki języka niemieckiego w krakowskim liceum, w którym pracowała przez 17 lat. Jej przyszłość zawodowa pozostaje na razie niejasna.

