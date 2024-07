1 z 5

Agata i Andrzej Dudowie pojawili się na uroczystość otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej. Agata Duda wybrała na dzisiejszy dzień czarno-biała stylizację. Biały płaszcz i wąskie czarne spodnie oraz buty na obcasie. Dziś pracowity dzień dla pary prezydenckiej marsze, odznaczenia i przegląd wojsk z okazji 11 listopada. Pierwsza dama zatem postawiła na wygodną, ale jak zawsze elegancką stylizację. Andrzej Duda wybrał jak zawsze ciemny garnitur i płaszcz.

Zobaczcie zdjęcia w galerii pary prezydenckiej.

Wybudowana na Polach Wilanowskich w Warszawie świątynia to spełnienie obietnicy złożonej 225 lat temu przez Sejm Wielki. Świątynia Opatrzności Bożej to najwyższy kościół w Warszawie - jego wysokość wraz z krzyżem to 75 metrów. Do pokrycia kopuły zużyto 30 ton miedzi i nadal jeszcze wiele jest do zrobienia. Obecnie trwają prace nad wystrojem świątyni. Od teraz tutaj będą się odbywać najważniejsze msze i uroczystości państwowe. Budowa sanktuarium wraz z częścią muzealną kosztowała dotąd 220 mln zł.

