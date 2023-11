Według "Party", Mikołaj i Adriana zbliżyli się do siebie już rok temu, gdy Roznerski był jeszcze w związku z Marceliną Zawadzką. Aktor opowiadał przyjaciółce z planu o swojej pięknej dziewczynie, ale ponoć Kalska od początku uważała, że jego związek z Marceliną nie przetrwa.

- Adriana uważała, że Mikołaj nie nadaje się do tak medialnego związku. Zna go lepiej niż inni i wie, że kiedy media go osaczają, potrafi zamknąć się w sobie. Tak naprawdę Roznerski wtedy większość czasu spędzał z Kalską. Przegadali razem wiele godzin. Po kolejnym wspólnym wyjeździe teatralnym zrozumiał, że kocha Adę - mówi w "Party" znajomy pary.