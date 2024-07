1 z 9

Adele przyłapana na ulicach Nowego Jorku

Adele przez ostatnie lata ciężko było wypatrzyć na oficjalnych imprezach. Artystka skutecznie też omijała obiektywy paparazzi. Tymczasem gwiazda została dwukrotnie przyłapana przez fotografów w miniony weekend w Nowym Jorku. Za każdym razem miała na sobie czerń od stóp do głów. Obie stylizacje artystki różnią się w zasadzie jedynie kapeluszem oraz butami. Raz były to eleganckie, wiązane botki na szerokim słupku, a raz - wygodne buty sportowe. Naszym zdaniem czerń w wersji total look zawsze się sprawdza! Gwiazdy kochają czerń!

Piosenkarka jest aktualnie w trakcie promocji swojej najnowszej płyty "25", która ma ukazać się na rynku 20 listopada. Singiel "Hello", który zapowiada nowy album już jest hitem!