Podobieństwo nowego klipu Adele do piosenki "Hello" i kultowego utworu Lionela Richie o tym samym tytule może byc dla niektórych uderzające. Dostrzegł i skomentował to także sam Lionel, pokazując tym samym duży dystans do siebie, a także sympatię do Adele. Muzyk na swoim instagramowym profilu zamieścił kolaż zdjęć - swojego oraz Adele.

HELLO @adele is it me you're looking for... ???? #hello Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika lionelrichie (@lionelrichie) 24 Paź, 2015 o 8:53 PDT

W kolejnym poście muzyka pojawił się zabawny filmik, który został zmontowany z dwóch teledysków o tym samym tytule. Nas rozbawił = do łez! Musicie to zobaczyć! Nowa piosenka artystki odkąd tylko pojawiła się w Internecie bije rekordy popularności. A fani czekają na kolejne utwory z nowej płyty.

☎️???? #hello @adele Film zamieszczony przez użytkownika lionelrichie (@lionelrichie) 24 Paź, 2015 o 4:37 PDT

Który z teledysków podoba Wam się bardziej?

