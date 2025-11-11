Adam Woronowicz to wybitny aktor pochodzący z Białegostoku. Od lat obecny jest na polskiej scenie teatralnej, filmowej i telewizyjnej. Jego dorobek artystyczny obejmuje dziesiątki ról, które na stałe zapisały się w historii współczesnej polskiej kinematografii. Woronowicz znany jest z ogromnej wszechstronności aktorskiej, a jego interpretacje postaci wielokrotnie były nagradzane i doceniane przez krytyków oraz publiczność.

Poza działalnością sceniczną, Woronowicz aktywnie promuje polską kulturę również poza granicami kraju, uczestnicząc w licznych festiwalach filmowych i teatralnych. Teraz Adam Woronowicz został nagrodzony przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To wielkie wydarzenie w życiu Adama Woronowicza!

Adam Woronowicz otrzymał Krzyż Kawalerski

W dniu 11 listopada 2025 roku, w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, Adam Woronowicz został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w Pałacu Prezydenckim. Jest to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych przyznawanych za wybitne zasługi dla kraju. W przypadku Woronowicza, odznaczenie to stanowi wyraz uznania dla jego całokształtu działalności artystycznej oraz nieocenionego wkładu w rozwój i promocję polskiej kultury.

Wyróżnienie przyznano mu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki oraz za zaangażowanie w budowanie pozytywnego wizerunku Polski poprzez kulturę. Woronowicz od lat reprezentuje Polskę na scenach międzynarodowych, podkreślając wartość rodzimej tradycji artystycznej. Krzyż Kawalerski otrzymał też Sławosz Uznański-Wiśniewski. Obaj mężczyźni podali sobie ręce na powitanie.

Rola Prezydenta RP Karola Nawrockiego w uroczystości

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski został Adamowi Woronowiczowi wręczony osobiście przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego. Uroczystość była elementem obchodów Narodowego Święta Niepodległości i miała na celu uhonorowanie osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju państwa i społeczeństwa.

Prezydent Nawrocki podkreślił wyjątkowe osiągnięcia aktora i jego nieustające zaangażowanie w promocję kultury narodowej. Wręczenie tego prestiżowego odznaczenia było symbolicznym aktem docenienia twórczości Woronowicza oraz jego działalności na rzecz Polski. To dla aktora wielkie wyróżnienie szczególnie dlatego, że wielokrotnie podkreślał, jak ważna dla niego jest rodzina, wiara i patriotyzm. Adam Woronowicz ma za sobą też trudne chwile i nie ukrywa, że jedna z jego córek zmarła.

