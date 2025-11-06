Marta Nawrocka pojawiła się na okładce najnowszego wydania magazynu "Viva!". Uwagę czytelników przykuła stylizacja pierwszej damy, która była połączeniem nowoczesności z klasyką. Fryzjer odpowiedzialny za jej fryzurę otworzył się na temat tej wyjątkowej współpracy. Porównał Nawrocką do jej poprzedniczki.

Marta Nawrocka na okładce magazynu "Viva!"

Marta Nawrocka znów przyciągnęła uwagę mediów. Powodem jest najnowsze wydanie magazynu "Viva!", którego okładkę zdobi jej fotografia. W numerze znalazł się szczery wywiad z pierwszą damą, ale równie duże zainteresowanie wzbudziła jej stylizacja - klasyczna, a jednocześnie pełna nowoczesnego szyku. Marta Nawrocka pozowała w białej koszuli i krawacie w tym samym odcieniu, uzupełnionych czarnymi spodniami oraz eleganckimi szpilkami. Całość dopełnił delikatny makijaż i charakterystyczna fryzura, czyli włosy zaczesane subtelnie do tyłu. Stylizacją włosów Marty Nawrockiej zajął się ceniony fryzjer gwiazd, Amadeo Adam Wilczewski. Stylista fryzur za pośrednictwem mediów społecznościowych zdradził, jak pracowało mu się z pierwszą damą i jakie zrobiła na nim wrażenie.

Fryzjer opisał współpracę z Martą Nawrocką

Fryzjer przyznał, że początkowo nie był pewien, czy powinien przyjąć propozycję współpracy. Miał wątpliwości, czy to dobry pomysł, skoro chodziło o uczesanie żony polityka, na którego sam nie oddał głosu.

Kiedy dostałem telefon z propozycją uczesania pierwszej damy, mialem przez chwilę wątpliwości, ponieważ prezydent Nawrocki nie był moim osobistym wyborem. Wtedy pomyślałem sobie, że siłą demokracji jest to, aby szanować i akceptować wybór większości, a także nieprofesjonalnym byłoby przekładanie moich prywatnych sympatii ponad zawodowe wyzwania wyznał Wilczewski.

Stylista wypowiedział się o Marcie Nawrockiej w ciepłych słowach. Jak wyznał, pierwsza dama zrobiła na nim ogromne wrażenie. Wizytę w Pałacu Prezydenckim będzie wspominał z dużym sentymentem.

Pani prezydentowa okazała się ciepłą, sympatyczną i empatyczną kobietą, która w obliczu nowego wyzwania stoi zupełnie w opozycji do swojej poprzedniczki. Dzień w tak niezwykłym miejscu, jakim jest Pałac Prezydencki, w towarzystwie pani Marty Nawrockiej, wspominam jako bardzo miły i pełen śmiechów, a bliskość wieku do pani prezydentowej sprawiła, że wszyscy czuliśmy się bez spiny i jak najbardziej zaopiekowani

